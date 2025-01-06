Dr. Ekrem Teymur: 2025\'te yapay zeka hayatımıza daha fazla entegre olacak

Teknoloji

2024 yılı, yapay zeka teknolojilerinin hızla hayatımıza girdiği ve birçok alanda kullanılmaya başlandığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Ancak 2025, bu teknolojilerin etkisinin daha da belirginleşeceği bir yıl olmaya hazırlanıyor. Haberler.com olarak, bu konuda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı ve Keltis Yapay Zeka Şirketi CEO'su Dr. Ekrem Teymur ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, yapay zekanın gelecekteki etkileri hakkında önemli değerlendirmeler aldık.

YAPAY ZEKA 2025'TE GÜNDELİK HAYATI ŞEKİLLENDİRİYOR

Dr. Teymur, 2024'ün yapay zeka teknolojilerinin iş ve günlük yaşamda yaygınlaştığı bir başlangıç yılı olduğunu ifade etti. Bireyler, kurumlar ve devletler, yapay zekayı kendi alanlarında nasıl kullanabileceklerini keşfetmekle meşguldü. 2025 ise bu çabaların sonuçlarının alınacağı bir yıl olacak.

Sağlık, ticaret, kamu yönetimi, trafik ve şehirleşme gibi alanlarda yapay zeka destekli projeler hızla geliştiriliyor. Bu projelerle, her gün yeni bir yapay zeka ürününün hayatımıza dahil olması ve bu ürünlerin günlük yaşantımıza daha fazla entegre olması bekleniyor. Alışkanlıklarımız bu doğrultuda değişmeye başlayacak.

YAPAY ZEKA HER YAŞ GRUBUNUN VAZGEÇİLMEZ TEKNOLOJİSİ

Yapay zekanın yalnızca bireysel yaşamı kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşümlere de öncülük ettiğini belirten Dr. Teymur, teknolojinin artık her yaş grubunun kolayca kullanabileceği bir araç haline geldiğini vurguladı. Daha önce gençler ve teknoloji odaklı bireylerin ilgi gösterdiği bu teknoloji, bugün herkesin günlük yaşamında yer alıyor.

Evde basit sorunlardan çocukların eğitimi gibi konulara kadar yapay zekadan destek alınabileceğini belirten Dr. Teymur, bu kolaylık sayesinde yapay zekanın günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti.

İLETİŞİMDE YENİ BİR DÖNEM

Yapay zekanın toplumsal iletişimde önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Ebeveynlerin çocuklarını ders çalışmaya ikna etmeye çalıştıkları durumlar gibi bireysel iletişim sorunlarına yapay zeka çözüm sunabiliyor. Ayrıca, iletişim stratejilerinde daha etkili yöntemler geliştirerek bireyler arasındaki bağı güçlendirme potansiyeline sahip.

YAPAY ZEKA İLE GELECEĞE HAZIR OLUN

2025, yapay zekanın bireylerin ve kurumların hayatına daha derinlemesine nüfuz edeceği bir yıl olacak. Yapay zeka, yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümlerde de kilit bir teknoloji olarak kendini gösterecek. Bu gelişmeler, günlük yaşantımızı şekillendirmeye devam edecek.