Film serisiyle birlikte eğlence dünyasında büyük ses getiren Dune, oyun endüstrisini de sallamaya hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune evreninde geçecek yeni hayatta kalma MMO yapımı için fragman paylaşıldı. Peki Dune Awakening ne zaman çıkış yapacak?
Dune Awakening ne zaman çıkacak?
Funcom, paylaştığı son fragmanla birlikte bazı önemli detayları paylaştı. Geliştirici, Dune filminin yapımcısı olan Legendary Entertainment ile iş birliği yaptığını söyledi. Kreatif Direktör Joel Bylos, oyunun hayatta kalma mekanikleri ve Legendary ile olan yakın ortaklığını ele aldı.
Bylos'a göre oyuncular, başlangıçta Arrakis'in çöl ortamında su ve barınak bulmak gibi temel hayatta kalma unsurlarına odaklanacak. Ancak oynanış, ilerledikçe Dune evreninde siyasi mücadele ve ilerleme mücadelesine dönüşecek.
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Funcom, projenin başlangıcından bu yana Legendary ile yakın şekilde çalışıyor. Dune filminin gelişimini ve yönetmen Denis Villeneuve'ün yeteneklerini Funcom ile paylaşan ekip, bu kapsamda Dune'un oyun dünyasında da başarılı olmasını istiyor.
Geliştirici stüdyonun konsept sanatçılarından oluşan ekibi, Villeneuve tarafından oluşturulan Arrakis'e sadık kalacaklarını söyledi. Bu da Dune 1 ve 2'yi seven izleyicilerin, Dune Awakening için heyecanlanabileceği anlamına geliyor.
Dune Awakening, Unreal Engine 5.2 ile geliştiriliyor. Motordaki Lumen ve Nanite teknolojilerinin, oyunun atmosferini oluşturmak için önemli olduğu belirtildi. Bylos, "Böyle bir oyun yaratmak için Unreal 5'i kullanmak kesinlikle en iyi seçeneklerden biri" dedi.
Dune Awakening'in çıkış tarihi henüz belirsiz. Ancak oyunun beta kayıtları açılmış durumda. Hayatta kalma yapımı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sunulacak.
Son Dakika › Teknoloji › Dune Awakening: Yeni Hayatta Kalma MMO Oyunu Ne Zaman Çıkacak? - Son Dakika
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