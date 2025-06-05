Ege Aerospace Takımı IREC 2025'e Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Ege Aerospace Takımı IREC 2025'e Katılıyor

05.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ABD'de uluslararası roket yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve geçen yıl bu fakülteden mezun olan makine mühendisinden oluşan Ege Aerospace Takımı, ABD'deki Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na (IREC 2025) orta irtifa roketi URAL ile katılacak.

Ege Aerospace Takımı, 9-14 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaleti Midland şehrinde düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Danışmanlığını EÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Oğuz Gürses'in üstlendiği ekibin liderliğini geçen yıl bu bölümden mezun olan Enes Bitigen yapıyor. Ekipte aviyonik lideri Muhammed Kamil Saygılı, teknik lideri Ata Kerem Manyaslı, mekanik lideri Orhan Kunt ile Nihat Emir Taşçılar, Mehmet Akdemir, Sıla Su Cingöz yer alıyor.

Ekip lideri makine mühendisi Enes Bitigen, AA muhabirine Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te ulusal düzeyde kazandıkları deneyimlerin ardından uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil etmek istediklerini anlatan Bitigen, dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışmalarından biri olan IREC 2025'e ikinci kez davet aldıklarını ifade etti.

Bitigen, geçen yıl aynı yarışmada 150 takım arasından 8'inci olduklarını ifade ederek, bu yıl birinciliği hedeflediklerini kaydetti.

"URAL" adlı roketlerinin dışarıdan burun konisi, üst ve alt gövde ile kanat sisteminden oluştuğunu, içinde bilimsel bir görev üstlenecek model uydunun bulunduğunu aktaran Bitigen, şöyle konuştu:

"Roketin tüm kontrollerini ve ateşlemelerini sağlayan bir aviyonik sistemimiz var. Bu sistemin ticari kartlarını kullanmakla kalmıyoruz, kendi özgün kartlarımızı da geliştiriyoruz. Algoritmalarını kendimiz oluşturuyoruz. Ayrıca barutlu ayrılma sistemlerini de içine yerleştirerek operasyonu gerçekleştirilebilir hale getiriyoruz. Roket üzerindeki alt sistemlerin tamamı ekip üyelerimiz tarafından geliştirilen özgün sistemlerden oluşuyor."

Bitigen rokete, Türkiye'nin jeopolitik konumuna benzerlik göstermesi nedeniyle Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayıran Ural Dağlarından esinlenerek "URAL" adını verdiklerini sözlerine ekledi.

İrtifa kontrolü için yerli fren sistemi

Takımın mekanik lideri Orhan Kunt, IREC 2025'te 10 bin fit irtifa kategorisinde yarışacaklarını belirtti.

Roketin hedeflenen irtifaya ulaşabilmesi için hassas ağırlık ayarlamaları yapılabilen bir iç sistem tasarladıklarını kaydeden Kunt, "AR-GE'sini devam ettirdiğimiz 'air brake' adlı havada frenleme sistemimiz bulunuyor. Bu sistemin mekanik olarak tasarımını tamamlayıp gövdeye entegrasyonunu sağladık. Yarışmada bu sistemin ticarileştirmesini talep ediyorlar, bu nedenle geliştirdiğimiz özgün kartımızı bu seneki yarışta denemiş olacağız." diye konuştu.

Ekipteki makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sıla Su Cingöz de bu yıl roketin taşıdığı uydu aracılığıyla yarışma sırasında canlı video yayını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Barış Oğuz Gürses'in üstlendiği 2 elektrik elektronik mühendisliği, 5 makine mühendisliği öğrencisinden oluşan 8 kişilik takım gelecek hafta ABD'ye gidecek.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Ege, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ege Aerospace Takımı IREC 2025'e Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:27:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ege Aerospace Takımı IREC 2025'e Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.