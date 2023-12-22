Elon Musk\'ın Twitter\'ı devralmasından sonra Threads\'e kullanıcı kayması yaşandı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra popüler sosyal medya platformunda birçok yenilik yaptı. İsmini, logosunu değiştirdi. Güvenlik politikasını güncelledi. Ancak bazı yenilikler kullanıcıların pek hoşuna gitmedi. Hal böyleyken güçlü bir rakibi ortaya çıktı: Threads. Yakın zamanda X, eski ismiyle Twitter'da global çapta bir kesinti meydana geldi. Bu kesinti en çok da X'in rakibi Threads'e yaradı. İşte detaylar…

X, Musk'ın devralmasından bu yana en büyük kesintiyi yaşarken kullanıcılarını Threads'e kaptırdı!

X, eski ismiyle Twitter'da 90.000'den fazla kullanıcı perşembe sabahı bir kesinti yaşadı. Bu, Elon Musk'un Twitter'ı devralmasından bu yana platformun en ciddi kesintisi oldu. Google Trendler'den elde edilen veriler, kesinti sırasında birçok kullanıcının Meta çatısı altındaki platformlara geçtiğini söylüyor.

X kullanıcıları perşembe günü platform kesintilerini gece boyunca aralıklı raporlarla bildirdi. Bu kesinti dünya çapındaki kullanıcıları etkiledi. Günümüzde sosyal medya uygulamaları oldukça popüler. İnsanlar iletişim kurmak ve haber almak için bu ağları kullanıyor.

X için tehlike çanları! Milyonlarca kullanıcı Threads'e geçecek!

Threads, X'in sıkıcı kuzeni gibi olmaya devam ediyor. Ancak Meta'nın uygulaması, X'in alternatifi olmak yerine kullanıcıların devamlı odağında olmak istiyor. Bunun için de güncellemelere devam ediyor. Ayrıca Avrupa piyasasına da giriş yapacak. Bu sayede daha fazla kullanıcı Threads'e katılacak.

Musk X için yapay zeka sohbet robotu Grok da dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ekledi. Yeniliklere rağmen platform, kan kaybetmeye devam ediyor. Buna karşılık Threads günden güne büyümeye devam ediyor. X, bu kesintiyle birlikte Threads'e epey kullanıcı kazandırdı.

Kesintinin nedeni ise şu anda bilinmiyor. X, bu haftanın başında yani 18 Aralık'ta iyileştirmeler yaptığını ve hataları giderdiğini söyledi. Ayrıca 10.21 sürümünü güncelledi. Bu kesintinin nedeni ise henüz belli değil. Bu güncelleme ile ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.