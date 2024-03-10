Teknoloji

RPG dünyasının ikonik serilerinden olan Fallout, tüm zamanların da en iyi yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Bu kapsamda oyuncuların kısa süreliğine değerlendirebileceği bir kampanya bulunuyor. Fallout 2, şu anda Amazon Prime aboneliğinin bir parçası olarak ücretsiz sunuluyor.

Fallout 2, Amazon Prime ile ücretsiz

İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen oyun, tüm zamanların en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Fallout 3 ve Fallout 4 ile aynı post-apokaliptik evrende geçtiği için, serinin hayranları tarafından oldukça seviliyor.

Amazon Prime ise bu ay ikonik oyunu ücretsiz olarak sunuyor. PC oyunlarına yönelik dağıtılan kod sayesinde Fallout 2'yi GOG.com'dan alabilirsiniz. 10 Nisan'a kadar Kütüphanenize ekledikten sonra oyunun tamamen size ait olacağını belirtelim.

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Fallout 2; New Vegas gibi serinin birçok popüler yapımına temel oluşturuyor. Yeni oyunlardaki grupları, mekanları ve karakterleri ortaya çıkaran yapım, 1997 yılında sunulduğunda büyük ses getirmişti. Retro yapımları veya Fallout dünyasını seviyorsanız, bu kampanyadan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Fallout dizisi geliyor!

Öte yandan Fallout dizisi için de geri sayım başlamış durumda. Tüm bölümleriyle 11 Nisan 2024'te çıkacak dizi, sadece Prime Video'da yayınlanacak. Dizi; Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunacak.

Dizinin yaratım süreci, yıllar önce, şovun yapımcısı Jonathan Nolan (Westworld serisi ve The Dark Knight gibi filmlerin yazarı) ile Bethesda Game Studios'un yönetici yapımcısı Todd Howard'ın yemekte buluşmasıyla başladı.