Uzun bir süredir merakla beklenen Genç Kart uygulaması, Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte nihayet başladı. Peki Genç Kart nedir, kimler başvurabilir ve nereden başvuru yapılır? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
Genç Kart nedir? Başvuru yapma
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devreye alınan Genç Kart uygulaması ile gençler, sanatsal etkinliklere ücretsiz veya indirimli şekilde katılım sağlayabilecek. Aktarılan bilgilere göre bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi kapsamındaki etkinliklere katılabilmek için Genç Kart kullanılabilecek.
Genç Kart, yalnızca 18 yaşına girenler kişiler tarafından alınabiliyor. Alındıktan sonra bir yıl boyunca kullanılabiliyor. Yani bu kart, reşitliğe yeni adım atan gençlerin, reşit oldukları ilk yıl boyunca çeşitli eğlence ve fırsatlardan yararlanabilmelerini sağlıyor.
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Genç Kart için nasıl başvuru yapılır?
Genç Kart için başvuru süreci henüz başlamadı. 18 yaşına giren gençler, başvurularını e-Devlet platformu üzerinden yapabilecekler. Başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan Genç Kart açıklaması şu şekilde;
"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."
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Son Dakika › Teknoloji › Genç Kart Başvuruları Başladı - Son Dakika
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