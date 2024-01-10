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Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kıtlık sorunlarına çözüm sunuyor - Son Dakika
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Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kıtlık sorunlarına çözüm sunuyor

Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında tanıtılan Genesis Systems'in WaterCube adlı cihazı, büyük bir küp tasarımında ve havadan su üretebilme yeteneğine sahip. Günlük 450 litre su üretme kapasitesine sahip olan cihaz, su kıtlığı gibi sorunlara çözüm olabileceği söyleniyor. WaterCube, yüzde 40 ila yüzde 100 nem aralığında ve 15 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, suyun kalitesi dünya standartlarını karşılıyor ve filtreleme sistemi ile donatıldı. Genesis Systems, bu ürünün belediye su sistemlerine olan ihtiyacı neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kıtlık sorunlarına çözüm sunuyor
10.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 15:08
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Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) ya da kısa adıyla CES bu yıl da en yeni ürünlere ve teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından markaların sahne aldığı fuarda heyecan verici bir ürün daha görücüye çıktı. Peki Genesis Systems tarafından tanıtılan ve havadan su üreterek kıtlık gibi sorunlara çare olacağı söylenen WaterCube isimli cihaz neler sunuyor? İşte WaterCube özellikleri!

WaterCube özellikleri

WaterCube isminde de anlaşılacağı gibi büyük bir küp tasarımında ve havadan su üretebilme yeteneğine sahip. Yakın gelecekte belediye su sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı ve kıtlıkla mücadele gibi sorunlara çare olacağı söylenen bu dünyanın ilk ev tipi cihazının günlük su üretim kapasitesi ise 450 litre seviyelerinde.

Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kıtlık sorunlarına çözüm sunuyor

Genesis Systems tarafından paylaşılan detaylara göre WaterCube, yüzde 40 ila yüzde 100 arasındaki nem aralıklarında ve 15 derecenin üzerindeki sıcaklıkları içeren ideal iklim koşullarında çalışacak şekilde tasarlandı.

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Tabii, su üretebilmesinin yanı sıra yapmış olduğu üretimin kalitesi de önemli. Zira modelin ürettiği suyun verimi ve kalitesi NSF gibi dünyaca ünlü kuruluşların standartlarını da karşılıyor. Bunun dışında ürünün filtreleme sistemi 0,01 mikrometre değiştirilebilir su filtresi, UV su arıtma ve Merv 13 Hava Filtresi ile donatıldı.

Genesis Systems su kıtlığı sorunlarını çözen bu ürüne değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte mahalleler, her hane için Su Küpleri içerebilir ve belediye su sistemlerine olan ihtiyacı neredeyse tamamen ortadan kaldırabilir."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Genesis Systems tarafından tanıtılan WaterCube, havadan su üreterek kıtlık sorunlarına çözüm sunuyor - Son Dakika


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