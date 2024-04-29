Hepsiburada'dan Premium Anne Çocuk Kulübü - Son Dakika
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Hepsiburada'dan Premium Anne Çocuk Kulübü

Hepsiburada\'dan Premium Anne Çocuk Kulübü

Hepsiburada, ebeveynlere alışveriş deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak 'Premium Anne Çocuk Kulübü'nü tanıttı. Kulüp, markalardan ayrıcalıklı indirimler, eğlence fırsatları gibi avantajlar sunarak ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

29.04.2024 17:09
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Hepsiburada, ebeveynlere alışveriş deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak "Premium Anne Çocuk Kulübü"nü tanıttı. Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, markalardan ayrıcalıklı indirimler, eğlence fırsatları gibi avantajlarla ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü neler getiriyor?

Hepsiburada, ebeveynlerin alışveriş deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir uygulamaya imza attı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,4 milyon üyeye ulaşan Hepsiburada Premium kapsamında hayata geçirilen Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, üye ebeveynlere bebek bezinden mobilyaya, sağlıklı atıştırmalıklardan tabletlere kadar 60'tan fazla markada yüzde 15'e varan tüm indirimlere ek indirim kuponları sunuyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, Prima, Play Doh, Nerf, Koton Kids, Sincap Kitap gibi popüler markalardan sürekli ve ayrıcalıklı indirimler çocuk yaşına özel hazır alışveriş listeleri gibi bir dizi avantaj sağlıyor. Ayrıca Vialand Tema Park'ta yüzde 25 indirim gibi eğlence fırsatları da üyeleri bekliyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü'ne Hepsiburada Premium üyeleri ücretsiz olarak katılabiliyor. Üyelere Hepsiburada Premium'da sunulan ücretsiz kargo, %3 Hepsipara kazancının yanı sıra hediye BluTV Kids üyeliği de hediye ediliyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü ile tanışmak için detaylı bilgi https://premium.hepsiburada.com/premium-anne-cocuk-kulubu linkinden elde edilebilir.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hepsiburada'dan Premium Anne Çocuk Kulübü - Son Dakika

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