PlayStation'ın sevilen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West, PC'ye gelmek için gün sayıyor. Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından Windows bilgisayarlara sunulacak açık dünya aksiyon-macera oyunu için yeni detaylar paylaşıldı. Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri neler?
Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri
Horizon Forbidden West'in bir süredir gündemde olan PC sürümü nihayet geliyor. 21 Mart'ta Steam ve Epic Games Store'da yayınlanacak PlayStation yapımı, gelişmiş görseller ve optimize edilmiş özellikler ile oyunculara sunulacak.
Nixxes, Horizon Forbidden West'in taşınabilir oyun cihazları dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda çalışmasını çalışması için "Çok Düşük" ile "Çok Yüksek" arasında önemli farklar olacağını ifade etti. Henüz Steam Deck onaylı olmasa da, bu açıklama oyunun taşınabilir konsollarda da olacağını gösteriyor.
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Minimum ayarlar 720p 30fps, önerilenler 1080p 60fps, yüksek ayarlar 1440p 60fps veya 4K 30fps ve çok yüksek ayarlar 4K 60fps olmak üzere dört kademeli önerilen özellikler sunuluyor. İşlemci için minimum Intel Core i3 ve AMD Ryzen 3 tavsiye ediliyor.
Oyunun NVIDIA DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS gibi teknolojileri destekleyeceğini belirtelim. Ayrıca Microsoft DirectStorage da yükleme hızını artıracak. Horizon Forbidden West 1899 TL'lik fiyatıyla 21 Mart'ta piyasaya sürülecek. Son Dakika › Teknoloji › Horizon Forbidden West PC için sistem gereksinimleri açıklandı - Son Dakika Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor. Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini yayınladı. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor ve alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve tarayıcı motorları desteği sağlıyor. Ancak bu yenilikler Türkiye için geçerli değil. Ayrıca güncelleme, oyun uygulamalarında önemli geliştirmeler, yeni emojiler, Apple Podcast özellikleri ve pil sağlığıyla ilgili yenilikler de içeriyor. Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı. Elazığ'ın tarihi Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, ilk defa dron gören bir amca yansıdı. Bir süre havada bulunan dronun ne olduğunu çözmeye çalışan yaşlı amca daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Minik Adımlar Polisi ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi' kapsamında Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere 'İnovasyon Merkezi Gezisi' düzenledi. Bu gezi ile çocuk ve gençlerin hayal ettikleri mesleklere ulaşabilmeleri ve bilim teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
MinimumÖnerilen YüksekÇok YüksekİşlemciIntel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300XIntel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i7-11700 veya AMD Ryzen 7 5700XBellek16GB RAM16GB RAM16GB RAM16GB RAMGrafikNVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500XT 4GBNVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900XTDepolama150GB SSD alanı150GB SSD alanı150GB SSD alanı150GB SSD alanıİşletim SistemiWindows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)
Oyunun NVIDIA DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS gibi teknolojileri destekleyeceğini belirtelim. Ayrıca Microsoft DirectStorage da yükleme hızını artıracak. Horizon Forbidden West 1899 TL'lik fiyatıyla 21 Mart'ta piyasaya sürülecek.
Son Dakika › Teknoloji › Horizon Forbidden West PC için sistem gereksinimleri açıklandı - Son Dakika
Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini yayınladı. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor ve alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve tarayıcı motorları desteği sağlıyor. Ancak bu yenilikler Türkiye için geçerli değil. Ayrıca güncelleme, oyun uygulamalarında önemli geliştirmeler, yeni emojiler, Apple Podcast özellikleri ve pil sağlığıyla ilgili yenilikler de içeriyor.
Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.
Elazığ'ın tarihi Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, ilk defa dron gören bir amca yansıdı. Bir süre havada bulunan dronun ne olduğunu çözmeye çalışan yaşlı amca daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Minik Adımlar Polisi ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi' kapsamında Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere 'İnovasyon Merkezi Gezisi' düzenledi. Bu gezi ile çocuk ve gençlerin hayal ettikleri mesleklere ulaşabilmeleri ve bilim teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
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