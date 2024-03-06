Horizon Forbidden West PC için sistem gereksinimleri açıklandı

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PlayStation'ın sevilen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West, PC'ye gelmek için gün sayıyor. Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından Windows bilgisayarlara sunulacak açık dünya aksiyon-macera oyunu için yeni detaylar paylaşıldı. Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri neler?

Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri

Horizon Forbidden West'in bir süredir gündemde olan PC sürümü nihayet geliyor. 21 Mart'ta Steam ve Epic Games Store'da yayınlanacak PlayStation yapımı, gelişmiş görseller ve optimize edilmiş özellikler ile oyunculara sunulacak.

Nixxes, Horizon Forbidden West'in taşınabilir oyun cihazları dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda çalışmasını çalışması için "Çok Düşük" ile "Çok Yüksek" arasında önemli farklar olacağını ifade etti. Henüz Steam Deck onaylı olmasa da, bu açıklama oyunun taşınabilir konsollarda da olacağını gösteriyor.

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Minimum ayarlar 720p 30fps, önerilenler 1080p 60fps, yüksek ayarlar 1440p 60fps veya 4K 30fps ve çok yüksek ayarlar 4K 60fps olmak üzere dört kademeli önerilen özellikler sunuluyor. İşlemci için minimum Intel Core i3 ve AMD Ryzen 3 tavsiye ediliyor.