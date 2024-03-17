Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. Özellikle bir arkadaşınızla birlikte izlemek, geçirilen zamanı daha da özel kılıyor. En iyi diziyi bulmak için internet üzerinde "IMDb En İyi Diziler Listesi" araması yapılıyor. Biz de bu içeriğimizde IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz.
Dünyanın en iyi 99 dizisi (IMDb)
IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Breaking Bad olduğunu görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan dizi, akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın uyuşturucu imparatorluğunu kurma sürecini anlatıyor.
İkinci sırada ise Sapne Vs Everyone dizisini görüyoruz. 9.5/10 puan alan yapımı Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian, Avatar: The Last Airbender, The Wire ve Scam 1992: The Harshad Mehta Story takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Among US dizisi geliyor! Kadroda sürpriz isimler var
IMDb tarafından yapılan puanlamaya göre dünyanın en iyi 99 dizisi şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede mutlaka olması gerektiğini düşündüğünüz bir dizi var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › IMDb En İyi 99 Dizi Listesi - Son Dakika Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir. Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor. Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
SıraDiziPuan1Breaking Bad9.52Sapne Vs Everyone9.53Chernobyl9.34Band of Brothers9.45Bluey9.46The Mandalorian9.37Avatar: The Last Airbender9.38The Wire9.39Scam 1992: The Harshad Mehta Story9.310Our Planet9.311The Americans9.212Shögun9.213Dexter9.214The Leftovers9.215Game of Thrones9.216The Sopranos9.217Better Call Saul9.218Barry9.219Fleabag9.220Mindhunter9.221Shingeki no Kyojin9.122Rick and Morty9.123Sherlock9.124The Twilight Zone9.125Hagane no renkinjutsushi9.126The Last Dance9.127Dark9.128Eung-dab-ha-ra 19889.129Leyla ile Mecnun9.130TVF Pitchers9.131Gullak9.132The Office (US)933One Piece: Wan pisu934Firefly935Arcane: League of Legends936Batman: The Animated Series937Hunter x Hunter938Taskmaster939Clarkson's Farm940Bleach: Sennen Kessen-hen941Only Fools and Horses….942Gibi943Sahsiyet944Kota Factory945The Beatles: Get Back946The Good Place8.947Black Mirror8.948Steins;Gate8.949The Good Doctor8.950Sherlock Holmes8.951Yeh Meri Family952The Marvelous Mrs. Maisel8.953The Crown8.954Ramayan955True Detective8.956Fargo8.957Friends8.958Seinfeld8.959The West Wing8.960Death Note: Desu nöto8.961Gravity Falls8.962Last Week Tonight with John Oliver8.963Kauböi bibappu: Cowboy Bebop8.964Panchayat8.965Nathan for You8.966Dekalog8.967Senke nad Balkanom8.968Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi8.969Rocket Boys8.970Africa8.971Mahabharat8.972Sarabhai V/S Sarabhai8.973Curb Your Enthusiasm8.874Succession8.875Peaky Blinders8.876Ted Lasso8.877It's Always Sunny in Philadelphia8.878Blue Eye Samurai8.879Twin Peaks8.880Narcos8.881BoJack Horseman8.882Vinland Saga8.883Dragon Ball Z8.884Pride and Prejudice8.885Freaks and Geeks8.886Hwan Hon8.887When They See Us8.888Steins;Gate8.889Over the Garden Wall8.890Fawlty Towers8.891Dragon Ball Z: Doragon boru zetto8.892I, Claudius8.893Das Boot8.894Mont'y Python's Flynig Circus8.895Chappele's Show8.896Blackadder Goes Forth8.897Yellowstone8.798House .M.D.8.799The Boys8.7
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede mutlaka olması gerektiğini düşündüğünüz bir dizi var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › IMDb En İyi 99 Dizi Listesi - Son Dakika
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.
Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?