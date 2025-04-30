inDrive, İstanbul'da Lisans Aldı - Son Dakika
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Teknoloji

inDrive, İstanbul'da Lisans Aldı

inDrive, İstanbul\'da Lisans Aldı

inDrive, İstanbul'da hizmet vermek için lisans aldı, yolculara sürücü seçme özgürlüğü sunacak.

30.04.2025 12:33
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KÜRESEL mobilite ve kentsel hizmetler platformu inDrive, İstanbul'da faaliyet göstermek için lisans aldığını duyurdu. Yolcu çağırma uygulaması kategorisindeki lisansını almak için yasal ve teknik tüm gereklilikleri karşılamak amacıyla hizmetlerini güçlendirdiğini belirten platform, hem yolculara hem de sürücülere daha fazla seçim özgürlüğü sunacağını bildirdi.

48 ülkede 888 şehirde faaliyet gösteren küresel mobilite ve kentsel hizmetler platformu inDrive, İstanbul'da faaliyet göstermek için lisans aldığını bildirdi. Platform, hem yolculara hem de sürücülere daha fazla seçim özgürlüğü getirmeyi hedefliyor.

inDrive Türkiye Yöneticisi Tolga Baran, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"İstanbul vizesini almaya hak kazandığımız için çok gururluyuz. Bu lisans, taksi şoförlerinin inDrive uygulamasını yasal olarak kullanmalarına olanak tanırken yolcularımız da, uygulamanın denetlendiğinden, güvenilir olduğundan emin olabiliyor. Zaman, bütçe ve adanmışlık gerektiren bu lisansı almamız, Türkiye pazarına ne kadar bağlı ve hizmetlerimizi sunmaya ne kadar kararlı olduğumuzun da göstergesi."

'YOLCULAR, KENDİ SÜRÜCÜLERİNİ SEÇİYOR'

Uygulamalarının, kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunması bakımından diğer taksi hizmetlerinden farklılaştığını aktaran Baran, "Diğer hizmetler müşteriyi otomatik olarak bir sürücüyle eşleştirirken bizim geliştirdiğimiz uygulama, yolcuların, taleplerine yanıt veren sürücüler arasında seçim yapmasına olanak tanıyor. Müşteriler, sürücünün derecelendirmelerini ve yorumlarını, tahmini varış saatini ve araç modelini inceleyebiliyor. Ayrıca sürücünün profil resmini de görebiliyor" ifadelerini kullandı.

'48 ÜLKEDE 888'DEN FAZLA ŞEHİRDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ'

Baran, "inDrive uygulaması ile kullanıcılar, yolculuklarının kontrolünü elde ediyor. Nitekim gece tek başınıza seyahat ediyorsanız, kiminle seyahat edeceğinizi seçebilmek, gönül rahatlığı sağlayabiliyor. Sürücüler de yolcunun derecelendirmesine ve alma noktalarına göre hangi yolculukları kabul edeceklerini seçebiliyor. Üstelik diğer platformların aksine inDrive, sürücülerden yüksek komisyon talep etmiyor. Kullanıcılarına daha fazla seçim özgürlüğü veriyor" dedi.

Baran, şunları ekledi:

"Tüm avantajlarımızla birlikte Türkiye de dahil olmak üzere, 48 ülkede 888'den fazla şehirde faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en çok indirilen ikinci araç çağırma uygulaması haline geldik. Farklı şehirlerde, araç çağırmanın yanı sıra şehirler arası ulaşım, yük ve kurye teslimatı gibi genişleyen bir kentsel hizmetler yelpazemiz de bulunuyor. Gelecek dönemde de hizmetlerimizi genişleterek güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz"

Kaynak: DHA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji inDrive, İstanbul'da Lisans Aldı - Son Dakika

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