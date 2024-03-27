Heyecanla beklenen iOS 18, son iddialar doğru çıktığı takdirde Apple Haritalar için de kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir güncelleme getirecek. Buna göre, uygulama artık özel rotalar oluşturmamıza izin verecek. Böylece uygulamadaki algoritmanın otomatik olarak oluşturduğu rotadan gitmek yerine, kendi seçtiğimiz güzergahı kullanabileceğiz.
İlgili algoritmanın yolların spesifik durumlarını tespit etmesinin oldukça zor olduğunu hesaba katarsak, bu yenilik harita uygulamaları arasındaki rekabette kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte en önemli detaylar…
Apple Haritalar, güncelleme ile karşımızda!
Yolu uzatsa da daha güzel manzaraya sahip olan ya da kullanıcılar için anlam ifade eden yollardan gidilmesine imkan verecek olan uygulamanın, bu önemli güncelleme ile birlikte kullanıcı sayısında da gözle görülür bir artış olması bekleniyor. Fakat bu yenilik için iOS 18'i beklemek zorunda olan kullanıcılar, bu durumdan pek de hoşnut görünmüyor.
Şu an için sızıntı seviyesinde olan bu güncellemenin, en azından ilk etapta sadece Amerika'daki iOS kullanıcıları için sunulması bekleniyor. Bu özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Ancak çok fazla vakit almayacağını öne sürebiliriz. Ayrıca bu yeniliğin piyasaya sürüldüğü ilk dönemde ne kadar stabil çalışacağı ise şimdiden merak konusu olurken, uygulamaya başka yeniliklerin de getirilebileceğini iddia edenler mevcut.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın uygulamaya koyduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Siz Apple Haritalar uygulamasını kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › iOS 18 ile Apple Haritalar Güncellenecek - Son Dakika
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