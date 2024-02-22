iPad Mini 2024\'ten Neler Bekleniyor?

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği söylenen yedinci nesil iPad Mini 2024 için beklenti artıyor. Analistler ve teknoloji meraklıları tabletle ilgili ayrıntıları merakla bekliyor. Çeşitli kaynakların olası yükseltmeler ve geliştirmelerle ilgili söylentilerini sizler için bir araya getirdik.
iPad Mini 2024'ten ne bekliyoruz? İşte söylentiler
Ekran değişiklikleri:
Öne çıkan söylentilerden biri, Apple'ın bazı kullanıcıların mevcut modelde yaşadığı kaydırma sorununu ele alacağı yönünde. Dikey olarak kaydırıldığında metinde hafif bir eğilme ile meydana gelen bu olay, ekran aksamının döndürülmesiyle giderilebilir. Apple, ekranın yönünü değiştirerek, iPad Mini 2024'ün küçük ekranında göze çarpan dikkat dağıtıcı bu etkiyi en aza indirebilir.
Donanım yükseltmeleri:
Donanım için beklentiler yüksek. Söylentiler daha hızlı bir işlemciye, muhtemelen A16 Bionic veya hatta bir M serisi işlemciye işaret ediyor. Apple A16 Bionic'i tercih ederse iPad Mini 2024, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinin yanı sıra önemli performans geliştirmeleri de alabilir.
Kamera yükseltmeleri:
Çok fazla söylentinin olduğu bir başka alan da hem ön hem de arka kamera. Son iPad Mini sürümünden bu yana 850 günden fazla bir süre geçti. Dolayısıyla kameraların yükseltilmesi yüksek ihtimal görülüyor.
Olası iyileştirmeler arasında daha yüksek çözünürlüklü sensörler, gelişmiş düşük ışık performansı ve cihazın fotoğrafçılık ve videografi yeteneklerini daha da yükselten gelişmiş görüntüleme özellikleri yer alabilir.
Yeni renkler:
Apple'ın çok çeşitli renk seçenekleri sunma huyunu hepimiz biliyoruz. Söylentiler, iPad Mini 2024'ün yeni renk seçenekleri sunacağını öne sürüyor. Ayrıntıları bilinmemekle birlikte, olasılıklar arasında Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı ve Pembe gibi standart iPhone 15 serisinden esinlenen renkler yer alıyor.
2024 iPad Pro ve iPad Air'in özellikleri sızdırıldı!
Apple'ın yedinci nesil iPad Mini 2024 tanıtımı için heyecan artıyor. Bu arada, geçtiğimiz yıldan beri söylentilerin hepsinde yer alan OLED panel için Apple'ın planının sadece iPad Pro'da yer alması yönünde olduğu bildiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › iPad Mini 2024'ten Neler Bekleniyor? - Son Dakika
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