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iPhone 16 Yakalama Düğmesi Hakkında Detaylar - Son Dakika
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iPhone 16 Yakalama Düğmesi Hakkında Detaylar

Apple'ın iPhone 16 serisinde yer alacak olan yakalama düğmesi hakkında Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman önemli detaylar paylaştı. Bu düğme ile kullanıcılar video çekebilecek ve fotoğraf çekmek için de kullanılabilecek. Düğmenin fiziksel değil kapasitif olması bekleniyor.

iPhone 16 Yakalama Düğmesi Hakkında Detaylar
18.12.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:15
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Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max serisinde yeni bir fiziksel düğme ile karşımıza çıktı. Eylem düğmesi ile kamera, fotoğraf ve benzeri bir çok özelliğe erişmek mümkün. Ancak iPhone 16 sızıntılarında yeni bir yakalama düğmesi karşımıza çıktı. Peki ama bu düğme gerçekten olacak mı ve ne işe yarayacak?

iPhone 16 serisinde karşımıza çıkacak yakalama düğmesi ve özellikleri

Şimdiye kadar iPhone 16 serisi için ortaya çıkan sızıntılarda yeni bir eylem düğmesi dikkat çekti. Bu düğmenin adının yakalama düğmesi olduğu ortaya çıksa da işlevi net değildi. Şimdi ise Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, iPhone 16 yakalama düğmesi hakkında önemli detaylar paylaştı.

Buna göre iPhone kullanıcıları yakalama düğmesi ile video çekecek. Yine bu düğmenin aynı zamanda fotoğraf çekmek için de kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil. Peki ama Apple, eylem düğmesi varken neden ikinci bir düğmeye ihtiyaç duyuyor?

iPhone 16 Yakalama Düğmesi Hakkında Detaylar

Eylem düğmesi oldukça kullanışlı olsa da Apple'ın daha kolay video ve fotoğraf çekmek için bu düğmeyi geliştirdiği düşünülüyor. Eylem düğmesi iPhone 16 modellerinin hepsinde sol tarafta yer alacak. Yakalama düğmesi de tüm modellerde olacak ve sağ tarafta yerini alacak. Ancak bu düğmenin fiziksel değil kapasitif olması beklentiler arasında.

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Düğmenin henüz tam yeri belli olmasa da iPhone 16 modellerinin sağ orta kısmına doğru olması beklentiler arasında. Böylece kullanıcılar telefonu yan çevirdiklerinde işaret parmakları tam tuşun üzerine gelecek.

Şu ana kadar iPhone 16 serisinde kamera ve tasarımlarla ilgili çeşitli sızıntılar oldu. Özellikle Apple'ın Pro modellerde periskop kamerayı daha da geliştirmesi beklentiler arasında. iPhone 16 tasarımında da kamera diziliminde değişimlerin karşımıza çıkma ihtimali yüksek.

Apple'ın iPhone 16 modelinde yine 3nm işlemci mi kullanacağı ise merak konusu. Son ortaya çıkan detaylara göre TSCM'nin 2nm işlemci üretme teknolojisine geçtiği bilinenler arasında. Ancak üretim seviyesin iPhone 16 serisi için yeterli olup olmadığı muamma. Tahminlere göre Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max için 2nm işlemciye yer verebilir.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: iPhone 16 Yakalama Düğmesi Hakkında Detaylar - Son Dakika
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