Samsung, ana vatanı Güney Kore'de uzun yıllardır en çok satan akıllı telefon markası oldu ve dünya genelinde de önemli bir pazar payına sahip. Ancak son zamanlarda iPhone 'un Samsung 'a karşı kazandığı popülerlik artışı, bu durumu bile tersine çevirdi.
iPhone, Güney Kore'de Samsung 'u geçti
2023 yılında Apple'ın iPhone satışları, Güney Kore'de ve dünya genelinde artış gösterdi. Bu artış, Samsung'un liderliğinde bir sarsıntı yarattı ve Apple'ı dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı.
Güney Kore'de iPhone'un popülerliğinin artmasında birkaç faktör etkili oldu. iPhone'un teknolojik özelliklerinin gelişmesi ve kullanıcı dostu arayüzü, tüketicilerin dikkatini çekti. Ayrıca distribütörlerle yapılan anlaşmalar sayesinde iPhone'un fiyatı ülkede düştü ve daha erişilebilir hale geldi. Bu da iPhone'un Samsung'a karşı rekabet gücünü artırdı.
Diğer yandan Samsung'un pazar payını kaybetmesindeki faktörlerin başında Android pazarındaki artan rekabet geliyor. Huawei, Google ve Xiaomi gibi rakip firmaların güçlenmesi, Samsung'un pazar payını olumsuz etkiledi. Ayrıca Samsung'un yenilik eksikliği ve cihazlarının tasarımında yaşanan monotonluk, tüketicilerin alternatif markalara yönelmesine neden oldu. En azından anketler böyle söylüyor.
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Öte yandan Apple'ın son dönemde iPhone'lara USB-C şarj portu ve RCS mesajlaşma gibi özellikler eklemesi, tüketicilerin ilgisini bir hayli artırdı. Özellikle Güney Kore'de, telekomünikasyon şirketleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde iPhone'larda arama kaydı özelliğinin sunulması, tüketicilerin iPhone'a geçişini hızlandıran faktörlerden.
Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de bile Apple'ın gerisine düşmüş olmasının yegane sebepleri bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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