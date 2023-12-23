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iPhone'ları Game Boy'a dönüştürmek! iPhone duvar kağıtları! - Son Dakika
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iPhone'ları Game Boy'a dönüştürmek! iPhone duvar kağıtları!

90'lı yıllarda çocuk olanlar bilir. Game Boy bir efsanedir. Game Boy artık pek fazla ortalıkta gözükmese de muhtemelen her oyun sohbetine konuk olmaya devam ediyor. Gerçekten temiz ve kullanılabilir durumda Game Boy bulmak ve satın almak bir hayli zor. Ancak telefonlarımızı Game Boy'a dönüştürmek o kadar da zor değil. Özellikle her gün aynı arka planı görmekten veya direkt olarak telefonunuzdan sıkıldıysanız bu uygulama tam size göre. En azından bir süre daha telefonunuzu sıkılmadan kullanmanıza yardımcı olacaktır. Game Boy orijinal ve Game Boy Color renklerine sadık kalınarak hazırlanan bu duvar kağıdı serisi oldukça şirin. Android telefonlarda da kullanılabilen bu duvar kağıdı serisi özellikle iPhone'lar ile tam uyumlu. iOS 16 ile gelen ana ekran yazı tipi değiştirme vb. özelliklerle de tam uyumlu olan duvar kağıtlarını indirmek ise oldukça kolay. İsa Pinheiro tarafından hazırlanan koleksiyon oldukça büyük. 10 farklı renkten oluşan Game Boy Color Advance SP Wallpapers serisinde yer alan renkler şöyle: Sarı, Turuncu, Pembe, Kırmızı, Yeşil, Limon yeşili, Turkuaz, Mavi, Siyah, Gri. Normal renkli seriyi indirmek ücretsiz. Buraya tıklayarak indirme adresine ulaşabilirsiniz ve isterseniz sanatçıya bağış yapabilirsiniz. Bu seriye ek olarak bir de Limited Edition GameBoy Advance SP Wallpapers serisi bulunmakta. Bu özel seri de NES, Famicom, Tribal Editions versiyonlara da ulaşabilirsiniz. Peki siz bu iPhone duvar kağıdı modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

iPhone\'ları Game Boy\'a dönüştürmek! iPhone duvar kağıtları!
23.12.2023 - 20:27,
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Her gün aynı şeyleri yapmak oldukça sıkıcı değil mi? Muhtemelen her gün aynı telefonu kullanmak da sıkıcıdır. Tabi burada "o halde kendinize hemen yeni bir telefon alın!" demeyi isterdik. Ancak bu ekonomik şartlarda pek mümkün gözükmüyor. O halde sıkıldığınız iPhone'unuza biraz yenilik katarak durumu düzeltelim. İşte karşınızda iPhone modellerini Game Boy'a dönüştürecek o duvar kağıdı çeşitleri ve detaylar…

iPhone'ları Game Boy'a dönüştürmek! iPhone duvar kağıtları!

90'lı yıllarda çocuk olanlar bilir. Game Boy bir efsanedir. Game Boy artık pek fazla ortalıkta gözükmese de muhtemelen her oyun sohbetine konuk olmaya devam ediyor. Gerçekten temiz ve kullanılabilir durumda Game Boy bulmak ve satın almak bir hayli zor. Ancak telefonlarımızı Game Boy'a dönüştürmek o kadar da zor değil.

iPhone'ları Game Boy'a dönüştürmek! iPhone duvar kağıtları!

Özellikle her gün aynı arka planı görmekten veya direkt olarak telefonunuzdan sıkıldıysanız bu uygulama tam size göre. En azından bir süre daha telefonunuzu sıkılmadan kullanmanıza yardımcı olacaktır. Game Boy orijinal ve Game Boy Color renklerine sadık kalınarak hazırlanan bu duvar kağıdı serisi oldukça şirin.

Android telefonlarda da kullanılabilen bu duvar kağıdı serisi özellikle iPhone'lar ile tam uyumlu. iOS 16 ile gelen ana ekran yazı tipi değiştirme vb. özelliklerle de tam uyumlu olan duvar kağıtlarını indirmek ise oldukça kolay.

İsa Pinheiro tarafından hazırlanan koleksiyon oldukça büyük. 10 farklı renkten oluşan Game Boy Color Advance SP Wallpapers serisinde yer alan renkler şöyle:

Sarı

Turuncu

Pembe

Kırmızı

Yeşil

Limon yeşili

Turkuaz

Mavi

Siyah

Gri

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Normal renkli seriyi indirmek ücretsiz. Buraya tıklayarak indirme adresine ulaşabilirsiniz ve isterseniz sanatçıya bağış yapabilirsiniz. Bu seriye ek olarak bir de Limited Edition GameBoy Advance SP Wallpapers serisi bulunmakta. Bu özel seri de NES, Famicom, Tribal Editions versiyonlara da ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu iPhone duvar kağıdı modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete
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