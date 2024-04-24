Jennifer Lopez'li yapay zeka temalı Atlas'ın yeni fragmanı - Son Dakika
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Teknoloji

Jennifer Lopez'li yapay zeka temalı Atlas'ın yeni fragmanı

Jennifer Lopez\'li yapay zeka temalı Atlas\'ın yeni fragmanı

Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı ve Brad Peyton'un yönettiği yapay zeka temalı Netflix filmi Atlas için yeni bir fragman paylaşıldı. Film, apokaliptik bir gelecekte insanlığın bir yapay zeka robotunu durdurma mücadelesini anlatıyor.

24.04.2024 09:09
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Başrolünde ünlü Amerikan pop sanatçısı Jennifer Lopez'in yer aldığı ve yönetmen koltuğunda San Andreas Fayı filminin yönetmeni Brad Peyton'un oturduğu yapay zeka temalı Netflix filmi Atlas için yeni bir fragman paylaşıldı.

Jennifer Lopez'li yapay zeka temalı Atlas'ın yeni fragmanı

Netflix'in yapımcılığını üstlendiği bu epik film, apokaliptik bir gelecekte insanlığın bir yapay zeka robotunu durdurma mücadelesini anlatıyor. Fragmanda, Jennifer Lopez 'in canlandırdığı Atlas Shepherd karakteri, yıllarını Harlan adındaki bir yapay zeka robotunu avlamaya adamış bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor.

Bir yapay zekayı yakalamak için diğerine güvenmek zorunda. Atlas 24 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Fnj8sV0bRq

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 23, 2024

Ancak Atlas, Harlan'ı durdurmak için beklenmedik bir müttefik olan Smith adlı bir bilgisayar programıyla işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Lopez'in karakteri, Dünya'nın yok oluşunun eşiğindeyken, buzlarla kaplanmış ve yangınlarla harap olmuş bir dünyada yaşayan insanlığın umudu olmaya çalışıyor.

Atlas, Jennifer Lopez'in etkileyici performansıyla dikkat çekiyor ve filmde Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Mark Strong ve Lana Parrilla gibi birçok tanınmış oyuncunun da yer aldığı görülüyor. Fragman, Atlas'ın yüksek tempolu ve gerilim dolu bir hikayeye sahip olduğunu gösteriyor.

Atlas, yapay zeka konusundaki korkuları ve endişeleri ele alarak günümüzün en önemli tartışma konularından birine odaklanıyor. Film, yapay zekanın insanlığı yok etme tehdidini dramatik bir şekilde işleyerek izleyicilerin düşünmelerini ve tartışmalarını sağlıyor.

Jennifer Lopez 'in Atlas filmindeki performansı, onun kariyerindeki çeşitliliği ve yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Fragman, Lopez'in karakterinin derinlikli ve güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor ve izleyicileri filmi merakla beklemeye yönlendiriyor.

Atlas, yapay zeka konulu bilim kurgu filmlerinin artan popülaritesine katkıda bulunarak bu türün hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

Yapay zeka ve teknolojinin insanlık üzerindeki etkilerini ele alan bu tür filmler, izleyicilere düşündürücü ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Jennifer Lopez'li yapay zeka temalı Atlas'ın yeni fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jennifer Lopez'li yapay zeka temalı Atlas'ın yeni fragmanı - Son Dakika
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