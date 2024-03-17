Elon Musk, X'i (Twitter) süper uygulamaya çevirme planının bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde iş ilanı özelliğini aktif ettiklerini duyurdu. Buna karşılık Microsoft, daha fazla kullanıcıya hitap etmek için LinkedIn platformuna oyun ekleme çalışmalarına başladı. İşte detaylar…
LinkedIn, oyun özelliğini test etmeye başladı
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, öncelikle profesyonel amaçlarla ağ oluşturmak ve bilgi edinmek isteyen kişiler için kuruldu. Günümüzde iş ilanları için de sıklıkla kullanılan platform, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için kolları sıvadı.
TechCrunch, LinkedIn'in yeni bir oyun deneyimi üzerinde çalıştığını öğrendi ve doğruladı. Bunu, Wordle gibi basit oyunların viral başarıya ve milyonlarca oyuncuya ulaşmasına yardımcı olan aynı bulmaca çılgınlığı dalgasından yararlanarak yapacağı ortaya çıktı.
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İlk olarak "Queens", "Inference" ve "Crossclimb" adlı oyunlar ile başlayacak yeni özelliğin ileride yüzlerce oyuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Tersine mühendisler, LinkedIn'de oyunlar ile ilgili ipuçlarını bulmayı başardı.
Araştırmacı Nima Owji, LinkedIn'in denediği bir fikrin, oyuncu puanlarının iş yerlerine göre düzenlenmesi ve şirketlerin bu puanlara göre "sıralanması" olduğunu söyledi. LinkedIn sözcüsü, oyun üzerinde çalıştığını doğruladı ancak henüz bir lansman tarihi olmadığını belirtti.
Konu hakkında açıklama yapan LinkedIn sözcüzü, "Biraz eğlencenin kilidini açmak, ilişkileri derinleştirmek ve umarım sohbet fırsatını tetiklemek için LinkedIn deneyimine bulmaca tabanlı oyunlar eklemeye çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!" dedi.
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