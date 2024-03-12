Geçen hafta sessiz sedasız tanıtılan M3 MacBook Air Türkiye'de ilk kez SDN ofisinde. M3 MacBook Air kutu açılımı sizlerle.
M3 MacBook Air kutu açılımı
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Apple, yüksek pil ömrü ve göz alıcı bir tasarıma sahip ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olan yeni 13 ve 15 inç MacBook Air'i tanıttı. Yeni MacBook Air, bir önceki nesle göre CPU performansında %18'e ve grafik performansında ise %35'e kadar artış sağlayan yeni nesil M3 çip ile geliyor. 13 inç model, 18 saate kadar pil ömrü sunarken, 15 inç model ise 20 saate kadar pil ömrü sunarak tüm gün boyunca kesintisiz çalışma imkanı sağlıyor.
M3 çip, Apple'ın özel tasarımı olan 2. nesil 5 nanometre üretim süreciyle üretiliyor. 8 CPU çekirdeği ve 10'a kadar GPU çekirdeği ile daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve verimli bir performans sunuyor. M3 çip sayesinde, MacBook Air kullanıcıları;
Karmaşık video düzenlemelerini kolayca yapabilir,
Büyük boyutlu 3D modelleri oluşturabilir,
Çok sayıda sekme açıkken bile internette rahatça gezinebilir,
En son çıkan oyunları yüksek kare hızlarında oynayabilir.
Yeni 13 inç MacBook Air, 500 nit parlaklığa sahip ve %40 daha dar çerçevelere sahip yeni bir True Tone Retina ekran ile geliyor. 15 inç MacBook Air ise ilk kez MacBook Air'de sunulan, 500 nit parlaklığa ve 4 milyon piksele sahip göz alıcı bir True Tone Retina ekrana sahip.
Yeni MacBook Air, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz bağlantı sunuyor. 15 inç modelde ayrıca, iki adede kadar 4K monitöre veya bir adede kadar 8K monitöre bağlanma imkanı sunan dört Thunderbolt 4 bağlantı noktası da bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › M3 MacBook Air Türkiye'de tanıtıldı - Son Dakika
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok'u açık kaynaklı olarak sunma planları açıkladı. Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak. Bu adım, daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vermesini sağlayacak. Kullanıcılardan alınacak geri bildirimlerle Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacak. Bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Grok'un açık kaynaklı yayınlanması, rakipleri için önemli bir adımı temsil ediyor ve OpenAI ile arasındaki rekabeti artırabilir.
Eski teknolojik cihazlar, özellikle Apple ürünleri, yüksek fiyatlara açık artırmalarda satılıyor. Steve Jobs imzalı senetlerin yanı sıra, Apple'ın eskiden ürettiği ve günümüzde bulunması zor ürünler de büyük ilgi görüyor. Şimdi ise kutusu açılmamış 1. nesil iPhone açık artırmaya çıktı. Açık artırmada başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi ve ürünün 100 bin dolara satılması tahmin ediliyor.
Google firması, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmi olarak paylaştı. Android 15'in yakında sunulacak güncelleme ile ilgili önemli bilgiler veren ön izlemesi, Oppo kullanıcıları tarafından heyecanla bekleniyor. Oppo için Android 15 güncellemesi birçok yeni özellik sunacak. Android 15'i alacak Oppo modelleri de açıklandı.
Türk savunma sanayii için önemli projelerden biri olan ASELSAN'ın geliştirdiği DERİNGÖZ otonom sualtı aracı, dalışlı testlerini başarıyla tamamladı. Aracın askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilecek yapısı ve otonom kabiliyeti öne çıkıyor. DERİNGÖZ'ün 600 metre derinliğe inebilme ve kablosuz iletişim yeteneği testlerde başarılı şekilde görüldü. Aracın hızı 5,5 knots'a, tarama hızı ise 3 knots'a kadar ulaşabiliyor. DERİNGÖZ, su altında araştırma, keşif, mayın taraması gibi görevleri üstlenebilecek esnek bir sistem olarak tasarlandı. ASELSAN'ın bu projesi, Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanındaki yetkinliğini bir kez daha gösterdi.
Apple'ın hisse değeri düşerken, Avrupa Birliği tarafından verilen 1.8 milyar euroluk ceza şirketi daha da zor durumda bıraktı. Çin pazarındaki düşen iPhone satışları ve yapay zeka trendini yakalayamama da hisse değerindeki düşüşün sebepleri arasında gösteriliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump, TikTok olmazsa Facebook'un büyük olduğunu ve Facebook'un halk düşmanı olduğunu söyledi. ABD Kongresi, TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketini bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor. Trump, TikTok'u bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve Facebook'un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu. Trump'ın yorumlarının ardından Facebook'un sahibi Meta'nın hisseleri değer kaybetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump, TikTok olmazsa Facebook'un büyük olduğunu ve Facebook'un halk düşmanı olduğunu söyledi. ABD Kongresi, TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketini bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor. Trump, TikTok'u bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve Facebook'un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu. Trump'ın yorumlarının ardından Facebook'un sahibi Meta'nın hisseleri değer kaybetti.
Airbnb, dünya çapında dairelerde bulunan güvenlik kameralarını yasaklayacağını duyurdu. Yasak önümüzdeki ayın sonunda başlayacak. Şirket, güvenlik kurallarını basitleştirmek ve misafirlerin mahremiyetini korumak amacıyla bu adımı attığını açıkladı. Airbnb kullanıcıları daha önce kameralara dair endişelerini dile getirmişti. Şirketin mevcut kuralları, güvenlik kameralarına salon ve koridor gibi alanlarda izin verirken banyo ve yatak odası gibi yerlerde izin vermiyor. Ayrıca, ilanda güvenlik kamerasının yerlerinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yeni kurallar kapı zili kameralarına ve gürültü tespit edici cihazlara izin vermeye devam edecek.
Fotoğrafların manipüle edilmesi ve yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin yayılmasıyla birlikte, doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ancak anormal ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler, eller ve kulaklar, meta veriler ve görüntü gürültüsü gibi ipuçları kullanılarak manipüle edilmiş veya yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü tespit edilebilir. Ayrıca, Google gibi internet şirketleri tarafından sunulan doğrulama araçları da bu konuda yardımcı olabilir.
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023 itibariyle Türkiye topraklarına giriş yaptı ve satışlara başladı. İstanbul ve Ankara'da mağazaları bulunan Tesla, İzmir'de de bir mağaza açacak. Şirket, İzmir mağazası için iş ilanları oluşturdu ve servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor. Başvurular resmi web sitesi üzerinden yapılabilir.
2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.
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