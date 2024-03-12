M3 MacBook Air Türkiye\'de tanıtıldı

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Geçen hafta sessiz sedasız tanıtılan M3 MacBook Air Türkiye'de ilk kez SDN ofisinde. M3 MacBook Air kutu açılımı sizlerle.

M3 MacBook Air kutu açılımı

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Apple, yüksek pil ömrü ve göz alıcı bir tasarıma sahip ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olan yeni 13 ve 15 inç MacBook Air'i tanıttı. Yeni MacBook Air, bir önceki nesle göre CPU performansında %18'e ve grafik performansında ise %35'e kadar artış sağlayan yeni nesil M3 çip ile geliyor. 13 inç model, 18 saate kadar pil ömrü sunarken, 15 inç model ise 20 saate kadar pil ömrü sunarak tüm gün boyunca kesintisiz çalışma imkanı sağlıyor.

M3 çip, Apple'ın özel tasarımı olan 2. nesil 5 nanometre üretim süreciyle üretiliyor. 8 CPU çekirdeği ve 10'a kadar GPU çekirdeği ile daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve verimli bir performans sunuyor. M3 çip sayesinde, MacBook Air kullanıcıları;

Karmaşık video düzenlemelerini kolayca yapabilir,

Büyük boyutlu 3D modelleri oluşturabilir,

Çok sayıda sekme açıkken bile internette rahatça gezinebilir,

En son çıkan oyunları yüksek kare hızlarında oynayabilir.

Yeni 13 inç MacBook Air, 500 nit parlaklığa sahip ve %40 daha dar çerçevelere sahip yeni bir True Tone Retina ekran ile geliyor. 15 inç MacBook Air ise ilk kez MacBook Air'de sunulan, 500 nit parlaklığa ve 4 milyon piksele sahip göz alıcı bir True Tone Retina ekrana sahip.

Yeni MacBook Air, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz bağlantı sunuyor. 15 inç modelde ayrıca, iki adede kadar 4K monitöre veya bir adede kadar 8K monitöre bağlanma imkanı sunan dört Thunderbolt 4 bağlantı noktası da bulunuyor.