Meta AI, Llama 3 ile büyük bir güncelleme sundu

Meta, yapay zeka asistanı Meta AI için büyük bir güncelleme sundu. Şirketin yapay zeka modeli Llama 3 ile güncellenen Meta AI, artık çok daha fazla ülkede kullanılabilecek. Ayrıca Instagram, Facebook gibi sosyal medya plaformlarına adapte olacak.
Llama 3 tabanlı Meta AI resmen tanıtıldı
Meta, sohbet botunu yeni doğal dil modeli Llama 3 ile geliştirdiğini ifade etti. Bu kapsamda Meta AI'ın birçok ülkede Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın arama yolu aracılığıyla erişilebilir hale geldiğini dile getirdi.
Şirket bir süredir sohbet botunu Instagram'ın arama çubuğuna yerleştirmek için testler yürütüyordu. Llama 3 güncellemesiyle birlikte şirketin sosyal medya platformlarının tamamında Meta AI'ı kullanmak mümkün olacak. Şirket ayrıca "meta.ai" üzerinden sohbet botu özelliği sunacak.
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Llama 3 güncellemesiyle birlikte tanıtılan bazı özellikler dikkat çekiyor. Örneğin, Meta AI artık kullanıcı sorgularına Google ve Bing destekli arama sonuçları gösterecek. Görüntü oluşturma süresi de oldukça kısaldı. Meta AI aynı zamanda görüntüleri gerçek zamanlı olarak GIF'e dönüştürebiliyor.
Şirketin yeni hedefi, Meta AI'ı platformlarına entegre etmek. Ayrıca sohbet botunun Meta Quest VR gözlüklerinde de erişime açılması bekleniyor.
Meta AI birçok ülkede sunulmuş olsa da, henüz Türkiye'de kullanıma açılmadı. Ancak şirket, büyük lansman öncesinde kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zekasını geliştirmeyi hedefliyor.
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