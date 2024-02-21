Meta ve Microsoft, Apple'a Karşı İttifak Oluşturdu - Son Dakika
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Teknoloji

Meta ve Microsoft, Apple'a Karşı İttifak Oluşturdu

Meta ve Microsoft, Apple\'a Karşı İttifak Oluşturdu

Meta ve Microsoft, Apple'ın yeni Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum göstermediğini öne sürerek şirket üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Apple, iOS platformunu diğer şirketlerin kullanımına daha fazla açmak zorunda kalmıştı ancak Meta ve Microsoft, Apple'ın rekabet kanunlarını çiğnemeye devam ettiğini iddia ediyor. Apple, yüksek komisyon oranları ve kısıtlı hareket alanı nedeniyle eleştiriliyor. Meta ve Microsoft ise AB düzenlemelerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

21.02.2024 20:11
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Meta ve Microsoft, Apple'ın yeni Avrupa Birliği düzenlemelerine gerektiği kadar uyum göstermediğini öne sürdü. Bu konuda adeta bir ittifak oluşturan şirketler, çeşitli lobicilik faaliyetleriyle Apple üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor.

AB tarafından getirilen Dijital Pazar Kanunları kapsamında tekelleşmeye gittiği öne sürülen Apple, iOS platformunu diğer şirketlerin kullanımına daha fazla açmak zorunda kalmıştı. İşte tüm detaylar…

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Fakat iOS'un yeterince transparan hale getirilmediğini ve Apple'ın yeni Avrupa Birliği düzenlemelerinin etrafından dolaşmaya çalıştığını iddia eden Meta ile Microsoft, üst düzey AB yetkilileriyle iletişime geçerek şirketin rekabet kanunlarını çiğnemeye devam ettiğini ve öncekinden çok daha büyük yaptırımlar getirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Meta ve Microsoft, Apple'a Karşı İttifak Oluşturdu

Geçtiğimiz günlerde yine AB yasaları kapsamında müzik platformlarında tekelleşme suçlamasıyla tam 500 milyon euroluk bir tazminat cezasına çarptırılan Apple'ın, bu konuda daha çok başı ağrıyacak gibi görünüyor. Problemin kaynağı, şirketin kendi uygulama pazarı App Store üzerinde aktif olan firmalardan büyük komisyonlar alması ve oldukça kısıtlı bir hareket alanı sunması olarak gösteriliyor.

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Bu durumdan sürekli isyan eden ve iOS'daki yüksek komisyon oranlarından bıkan Meta ve Microsoft gibi şirketler, AB düzenlemelerini oldukça olumlu bulsa da, gerçek rekabet ortamının sağlanması için daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyor. Günün sonunda bu girişimlerin gerçekten kullanıcıların yararına olup olmayacağını ise zaman içinde birlikte göreceğiz. Fakat Apple bu sefer gerçekten oldukça köşeye sıkışmış gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta ve Microsoft'un stratejisi doğru mu? Apple bu suçlamalara karşı ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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