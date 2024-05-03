Microsoft, Word ve Excel için passkey kullanımı başlattı

Teknoloji

Günümüz teknoloji dünyasında, güvenlik her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Microsoft bu önemi kavrayarak, tüm tüketici hesapları için passkey desteğini devreye soktu. Bu yenilik, kullanıcıların Microsoft'un popüler ürünlerine, özellikle de Word, Excel gibi ofis araçlarına girişlerini daha güvenli ve kolay hale getirecek. İşte detayları ve kullanımı…

Microsoft, Word ve Excel için passkey kullanımı

Apple'ın passkey teknolojisini iOS 16 ve macOS 13 ile piyasaya sürmesinden bu yana iki yıl geçti ve bu süre zarfında Amazon, Nintendo gibi büyük şirketler de benzer adımlar attı. Şimdi ise Microsoft, bu özellikleri Apple platformlarının yanı sıra Windows ve Google cihazlarına taşıyor.

Passkey, kullanıcıların hesaplarına erişimde kullanılan geleneksel şifrelerin yerini alan, çok daha güvenli bir yöntem. Bu yeni sistem, biyometrik doğrulama araçlarıyla (yüz tanıma, parmak izi veya PIN gibi) çalışıyor. Kullanıcılar, Microsoft'un web sitesindeki belirli bir linke giderek cihazlarında passkey oluşturabiliyor. Bu süreç, kullanıcıların yüzlerini, parmak izlerini veya PIN'lerini kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor.

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Passkey'lerin kurulumu son derece basit ve kullanıcı dostu. Microsoft'un duyurusuna göre, kullanıcılar ilk olarak istedikleri cihazda bir passkey oluşturmak için bir linke tıklıyor. Daha sonra karşılarına çıkan seçenekler arasından yüz, parmak izi, PIN veya güvenlik anahtarı gibi bir doğrulama yöntemi seçiyorlar ve ardından cihazlarındaki adımları takip ediyorlar.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Microsoft hesapları için bir passkey oluşturulmuş oluyor ve kullanıcılar, Word, Excel, OneNote, Outlook gibi uygulamalara biyometrik doğrulama ile kolayca giriş yapabiliyorlar. Örneğin, bir iPhone veya iPad kullanıcısı, Face ID ile hızlıca giriş yapabilirken, Mac kullanıcıları için Touch ID kullanılabilir.

Microsoft'un bu yeni özelliği, özellikle büyük ve çeşitli bir kullanıcı kitlesine sahip olan tüketici ürünleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Kullanıcı adı ve şifre gerektiren sürekli giriş işlemlerinin yarattığı sürtüşme ve zaman kaybı, bu yeni sistemle büyük ölçüde azaltılmış oluyor. Ayrıca, güvenlik açısından da passkey'ler, zayıf veya tekrarlanan şifreler gibi sık karşılaşılan sorunlara karşı çok daha etkili bir çözüm sunuyor.

Bu sayede, kullanıcıların verileri daha güvende tutulabiliyor ve "yapışkan not güvenliği" gibi güvenlik zaafiyetleri önlenmiş oluyor. Peki siz bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.