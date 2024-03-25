MX GreenTech Kuluçka Programı: Sürdürülebilir ve Dijital Geleceğe Yolculuk

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün öncü kuruluşlarından Co-Founder Academy ve Marmara Üniversitesi'nin yenilikçi girişim platformu MX Incubation, güçlerini birleştirerek girişimciler için devrim niteliğinde bir fırsat sunuyor: MX GreenTech Kuluçka Programı. Bu program, girişimcileri sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe hazırlamayı amaçlayarak, onlara benzersiz bir yolculuğa çıkma fırsatı tanıyor.
MX GreenTech, özellikle tekstil teknolojileri, enerji yönetimi, akıllı şehirler, atık yönetimi, su verimliliği, robotik otomasyon, üretim teknolojileri, turizm ve finans gibi alanlarda yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefliyor. Program, sadece fikirlerinizi ticarileştirmek ve şirketleşmek yolunda değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmek isteyen herkes için bir dönüm noktası niteliğinde.
Programın sunduğu imkanlar arasında, alanında uzman sektör profesyonellerinden alınacak özel eğitimler ve mentorluk desteği bulunuyor. Bu sayede katılımcılar, projelerini gerçekleştirirken karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenecek ve kendi alanlarında lider konuma yükselebilecekler. MX GreenTech Kuluçka Programı, girişimcilere sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında bilgi ve geniş bir ağa erişim imkanı da sunuyor.
MX Incubation ve Co-Founder Academy tarafından sunulan bu benzersiz kuluçka programı, girişimcileri sadece bugünün değil, yarının da liderleri yapmayı hedefliyor. Dijital dünyanın sınırlarını aşarak, sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralamak isteyen herkesi bu programa davet ediyor.
MXGreentech Programı'na başvuracak girişimler;
Teknoloji Olgunluk Seviyesi 3-4'e sahip olmalıdır.
Ölçeklenebilir büyüme potansiyeline sahip olmalıdır.
Gezegen odaklı girişimler olmalıdır.
Başvuru süreci başlamış olup, 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, MX Incubation'ın resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Girişimcilik yolculuğunuzda sıçrama yapmak ve dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Geleceği şekillendiren fikirlerinizi bizimle paylaşın ve sürdürülebilir teknolojinin öncüleri arasında yerinizi alın.
Son Dakika › Teknoloji › MX GreenTech Kuluçka Programı: Sürdürülebilir ve Dijital Geleceğe Yolculuk - Son Dakika
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