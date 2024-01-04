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NASA'nın 2024'teki hedefi: Güneş'e dokunma - Son Dakika
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NASA'nın 2024'teki hedefi: Güneş'e dokunma

NASA, 2023 yılında birçok başarıya imza attı ve rotasını 2024'e çevirdi. Son haberlere göre NASA, yeni yılın sonlarında 'Güneş'e dokunma' görevi olarak tanımladığı bir misyonla karşımıza çıkacak. Parker Sondası, 24 Aralık 2024'te Güneş'in yanından geçecek ve bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini almayı amaçlıyor. Bu görev, Güneş'i daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ve tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacak.

NASA\'nın 2024\'teki hedefi: Güneş\'e dokunma
04.01.2024 - 16:29,
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NASA, 2023 yılında birçok başarıya imza attı. Bu başarıların ardından ise rotasını 2024'e çevirdi. Ortaya çıkan son haberlere göre NASA, yeni yılın sonlarında " Güneş'e dokunma" görevi olarak tanımladığı bir misyonla karşımıza çıkacak. İşte detaylar!

Parker Sondası, 24 Aralık 2024'te Güneş'in yanından geçecek!

2023 yılında uzay ajansı NASA'nın birçok başarısına şahit olduk. Her göreviyle uzay meraklılarının ilgisini daha da çekmeyi başaran ajans, rotasını 2024 yılına çevirdi. NASA, şimdiden yeni yıl için hazırlıklarına başlıyor.

NASA'nın 2024'teki hedefi: Güneş'e dokunma

Bu hazırlıklardan biri de 2024 yılının sonlarında "Güneş'e dokunma" görevi olarak tanımladığı misyon oluyor. Ajansın Parker Güneş Sondası, uzay araştırmaları için bir dönüm noktası olacak şekilde Güneş'in yakınından geçmeyi amaçlıyor.

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Söz konusu görev NASA'nın internet sitesinde "Güneş'e dokunma" tanımıyla yer alıyor. Bu görevle birlikte de bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini almayı amaçlıyor. İddialara göre 12 Ağustos 2018 yılında fırlatılan sonda, 24 Aralık 2024'te 195 km/s hızla Güneş'in yanından geçecek.

Projede yer alan isimlerden biri de Nour Raouafi. Bilim insanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapıyoruz. Bu tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacaktır. Bu, 1969'daki Ay'a iniş ile eşdeğerdir." ifadelerine yer verdi.

NASA'nın 2024'teki hedefi: Güneş'e dokunma

NASA, sonranın Güneş yüzeyine daha önce hiç olmadığı kadar yakın yörüngede dolaşacağına belirtiyor. Böylelikle Güneş'i daha iyi bir şekilde anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca bilim insanları, sondanın Güneş rüzgarının nereden ve nasıl geldiği hakkında da pek çok bilgi toplayacak.

Peki, siz NASA Güneş dokunma görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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