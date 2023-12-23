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Netflix Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi açıklandı - Son Dakika
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Netflix Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi açıklandı

Dünyanın dört bir yanında hizmet veren dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Her geçen gün yepyeni yapımlar ile karşımıza çıkan şirket, yakın zamanda ise bir Türk dizisini yayınlayacak. Merakla beklenen Kübra adlı bu dizinin seyirciye sunulacağı tarih kısa süre önce açıklandı. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu ve Gökhan adlı bir gencin yaşadıklarını anlatan Kübra dizisi, 18 Ocak'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

Netflix Türk dizisi Kübra\'nın yayın tarihi açıklandı
23.12.2023 - 12:28,
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Dünyanın dört bir yanında hizmet veren dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Her geçen gün yepyeni yapımlar ile karşımıza çıkan şirket, yakın zamanda ise bir Türk dizisini yayınlayacak. Merakla beklenen Kübra adlı bu dizinin seyirciye sunulacağı tarih kısa süre önce açıklandı.

Netflix'in Türk dizisi Kübra ne zaman yayınlanacak?

Son yıllarda Netflix, Türk imzası taşıyan dizilere verdiği önemi oldukça artırdı. Bu kapsamda Pera Palas'ta Gece Yarısı, Şahmaran, Kuş Uçuşu, Atiye ve Aşk 101 gibi diziler başta olmak üzere pek çok yapımı dünya ile buluşturdu. Tabii bu sayede abone sayısını da önemli seviyede artırdı. Son olarak yerli Netflix dizileri arasına Kübra da dahil oluyor.

Netflix Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi açıklandı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu ve Gökhan adlı bir gencin yaşadıklarını anlatan Kübra dizisi, 18 Ocak'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Söz konusu yapım, oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Kübra konusu ve oyuncu kadrosu

Kübra dizisi, İstanbul'un en arka mahallerinden birinde yaşayan Gökhan'ın hikayesini anlatıyor. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Gökhan, evlenmek için yaşamını yerine koymaya çalıştığı sırada aldığı bir mesaj ile hayatı beklenmedik bir şekilde değişmeye başlar.

Kübra oyuncuları şu şekilde sıralandı;

Çağatay Ulusoy

Cihan Talay

Ahsen Eroğlu

Aslıhan Malbora

Nazan Kesal

Ahmet Mümtaz Taylan

Netflix fiyatı

AvantajlarTemelStandartÖzelAylık ücret (Türk Lirası)99,99 TL149,99 TL199,99 TLAynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı124İçerik indirebileceğiniz telefon veya tablet sayısı124Sınırsız dizi, film ve oyun???Dizüstü bilgisayarınızda, televizyonunuzda telefonunuzda veya tabletinizde izleyin???ÇözünürlükSDHDUHD

Netflix, ilerleyen zamanlarda yeni Türk yapımları ile karşımıza çıkabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kübra dizisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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