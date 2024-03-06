Son dönemlerde yapay zeka alanına ciddi yatırımlar yaparak piyasa değerini artıran NVIDIA, kendi ekran kartları için yazılım geliştirmeyi de bırakmıyor. Bu kapsamda marka, her ay yeni güncelleme sunuyor. Son olarak NVIDIA GeForce 551.76 sürücü güncellemesi yayınlandı.
NVIDIA GeForce 551.76 sürücü güncellemesi neler getiriyor?
Bilgisayar performansının yüksek olması için donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Zira her yeni güncellemede sistem ile donanım arasındaki uyumluluk daha da artıyor. Bu da performansa etki ediyor.
Windows Donanım Kalite Laboratuvarları (WHQL) testinden geçen NVIDIA GeForce 551.76 güncellemesinin notlarına baktığımızda 4 Mart'ta piyasaya sürülen The Thaumaturge oyununun sürücü desteğine kavuştuğunu görüyoruz. Üstelik bu destek kapsamında DLSS 3 teknolojisi de kullanılabilir. Bilmeyenler için bu teknoloji, daha yüksek performans ve görüntü kalitesi sunmayı hedefliyor.
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Bunun yanı sıra The Talos Principle 2 oyunu için de bir düzeltme var. Söz konusu yapımda DLSS FG özelliği aktif olduğu sırada oyunun performansı düşüyordu. Yeni sürücü, bu soruna da çözüm getiriyor.
NVIDIA GeForce 551.76 sürücü güncellemesi notları aşağıdadır.
Game Ready
The Thaumaturge: DLSS 3
Çözülen Hatalar (Oyun)
The Talos Principle 2: DLSS FG aktif olduğu sırada performansın düşmesi.
Çözülen Hatalar (Genel)
Videoları kodlamak için NVENC kullanıldığında, videoların bozulmasına veya GeForce GTX 16 serisi ekran kartlarında hata alınmasına yol açıyordu.
Bilinen Sorunlar
Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden Netflix kullanırken video oynatıcısında sorun yaşanabilir. Buna çözüm olarak, geçici süreliğine Windows'taki Netflix uygulaması kullanılabilir.
NVIDIA GeForce GTX 10/ RTX 20 serisinde Windows Donanım Hızlandırmalı GPU Planlama ve NVIDIA SLI aktif olduğu sırada bilgisayar aniden donabilir.
Yeni sürücü güncellemesini indirebilmek için buraya tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşabilir veya doğrudan NVIDIA'nın masaüstü uygulamasını kullanarak güncelleme işlemini kolayca yapabilirsiniz.
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Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA GeForce 551.76 sürücü güncellemesi yayınlandı - Son Dakika
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