Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

13.02.2026 10:48
Türkiye'de erişim engelli olan OnlyFans platformuna ücret karşılığı müstehcen içerik üreten kişilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 300 milyon lira mal varlığı olan 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıkarken, ekiplerin adreslere giderek söz konusu kişileri gözaltına aldıkları görüldü.

İstanbul'da, erişime engellenen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 300 milyon lira mal varlığı olan 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Gözaltı kararı verilen; Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları öğrenildi.

TEK TEK GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan operasyona ilişkin görüntüler de servis edildi. Görüntülerde polis ekiplerinin söz konusu sapkınlık içeren görüntüleri çekenlerin adreslerine giderek tek tek gözaltına aldıkları görüldü.

IP DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK ERİŞİM SAĞLAMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL İÇERİKLERE YÖNLENDİRDİLER

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Onlyfans isimli ülkemizde yasaklı olan tamamen cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen koordineli çalışmalarda; OnlyFans isimli tamamen ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ülkemizde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, bu platformun ülkemizde yasaklı olmasından kaynaklı VPN marifetiyle giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şahısların herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

KAZANILAN PARA NEREYE GİDİYOR?

Paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıklarını, bunları isterlerse OnlyFans üzerinden erişebileceklerini ya da telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir. Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmiştir.

300 MİLYON DEĞERİNDE MALA EL KONULDU

Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip suçtan elde edilen geliri akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.

25 ŞAHSA OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Yorumlar (4)

  • Hakan Red Hakan Red:
    harika bir haberle uyandık Allah devletimize milletimize güç kuvvet versin hepsini toplayın evlatlarımıza kötü örnek oluyorlardıı 59 3 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Allah sizlerden razı olsun bi köylü olarak ahlak edep hayya yoksa o toplum yok olmaya mahkum inşallah devamında ahlaksız probramlar dizilerde yayından kaldırılır ve yasaklanır 40 1 Yanıtla
  • Benvekendim Benvekendim :
    Bu operasyonla belki 10larca kişi gözaltına alındı ama bu haberle site 100lerce yeni müşteri kazandı. Sizce kim karlı? 1 1 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
    Yoksulluğun ve sefaletin arttığı her ülkede uyuşturucu, fuhuş, Kara para daha hızlı artar. 1 0 Yanıtla
