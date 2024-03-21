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Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda GTA 6 için ilk tanıtım fragmanını yayınladı. YouTube üzerinden paylaşılıp on milyonlarca kişiye erişen bu videoyla birlikte beklentiler bir hayli arttı. Bu doğrultuda oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair merak giderek artıyor. Ancak kısa süre önce ortaya atılan bir iddia, konsol oyuncularını üzecek gibi görünüyor. Peki PlayStation 5 Pro ile GTA 6 kaç FPS oynanabilir?

GTA 6, PlayStation 5 Pro'da 60 FPS oynanamayabilir!

Bilindiği üzere Sony, 2020 yılının sonlarına doğru PlayStation 5 konsolunu piyasaya sürdü. Bu yeni model, konsol pazarında satış rekorları kırdı. Son dönemlerde ise Sony'nin daha güçlü bir konsol olacak PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta geçtiğimiz gün cihazla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 5 Pro, 33,5 teraflopluk bir hayli güçlü bir işlemci ile gelecek. Karşılaştırma yapma açısından PlayStation 5'in 10,3 teraflop ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk işlemci performansını üçe katlıyor. Ancak son iddiaya göre GTA 6'da istenen performansı vermeyebilir.

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Teknoloji editörü Rich Leadbetter, PlayStation 5 Pro'da GTA 6'yı saniyede 60 kare (60 FPS) ile oynamanın pek de mümkün olmayacağını öne sürdü. Tabii Rockstar Games, özel optimizasyon çalışmaları yaparsa durum değişebilir. Ancak şirketin böyle bir planı olmayacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 nasıl olacak?

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu tahmin edilen bu ikili üzerinden yürüyecek. Bir hayli büyük haritaya sahip olacak yapım, Vice City'yi de içerecek. Büyüklüğü daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse, GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük olacağı öne sürülüyor. Bu da en heyecanlandıran noktalardan birisi.

Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak oyun, daha gerçekçi grafikler, sürüş dinamikleri ve özellikle de yapay zeka ile dikkat çekecek. Rockstar Games, geliştirdiği oyunlarda detaylara önem veren bir firma. Bu doğrultuda GTA 6 için beklentiler büyük.

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