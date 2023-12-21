PlayStation Store\'da Ocak İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Oyunlar

Sony PlayStation konsol sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store'da Ocak indirimleri başladı. Dikkat çeken bu kampanya ile birlikte popüler yapımlar düşük fiyatla buluştu. İşte PlayStation Store Ocak indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…

PlayStation Store Ocak indirimleri sırasında göze çarpan oyunlar

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, 1.425 TL'den 570 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber gizlilik sevenlerin mutlaka göz atması gereken Assassin's Creed Mirage fiyatı ise 899 TL yerine 629,30 TL.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen God of War Ragnarök fiyatı, yüzde 38 oranında indirimin ardından 799 TL'den 495,38 TL'ye düştü. Öte taraftan zombi oyunu Dying Light 2 Stay Human ise indirim sayesinde 469 TL yerine 234,50 TL'ye alınabilir oldu.

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İndirim sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;