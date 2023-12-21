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PlayStation Store'da Ocak İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Oyunlar - Son Dakika
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PlayStation Store'da Ocak İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Oyunlar

Sony PlayStation konsol sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store'da Ocak indirimleri başladı. Kampanya kapsamında popüler oyunlar düşük fiyatlarla sunuluyor. EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, God of War Ragnarök ve Dying Light 2 Stay Human gibi oyunlar indirimden faydalanabilirsiniz.

PlayStation Store\'da Ocak İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Oyunlar
21.12.2023 - 11:13,
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Sony PlayStation konsol sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store'da Ocak indirimleri başladı. Dikkat çeken bu kampanya ile birlikte popüler yapımlar düşük fiyatla buluştu. İşte PlayStation Store Ocak indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…

PlayStation Store Ocak indirimleri sırasında göze çarpan oyunlar

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, 1.425 TL'den 570 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber gizlilik sevenlerin mutlaka göz atması gereken Assassin's Creed Mirage fiyatı ise 899 TL yerine 629,30 TL.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen God of War Ragnarök fiyatı, yüzde 38 oranında indirimin ardından 799 TL'den 495,38 TL'ye düştü. Öte taraftan zombi oyunu Dying Light 2 Stay Human ise indirim sayesinde 469 TL yerine 234,50 TL'ye alınabilir oldu.

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İndirim sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıEA SPORTS FC 241.425 TL570 TL (-60%)Call of Duty: Modern Warfare 3 – Cross-Gen Paketi1.999,99 TL1.399,99 TL (-30%) Mortal Kombat 11.399 TL839,40 TL (-40%)Grand Theft Auto 5: Premium Edition (PS4)319 TL191,40 TL (-40%)Alan Wake Remastered449 TL224,50 TL (-50%)Assassin's Creed Mirage899 TL629,30 TL (-30%)God of War Ragnarök799 TL495,38 TL (-38%)STAR WARS Jedi: Survivor1.423,73 TL711,86 TL (-50%)Cyberpunk 20771.499 TL899,40 TL (-40%) Red Dead Redemption 2469 TL154,77 TL (-67%)Resident Evil 41.599 TL687,57 TL (-57%)Diablo 41.443,05 TL865,83 TL (-40%)ELDEN RING1.099 TL659,40 TL (-40%) The Witcher 3: Wild Hunt254 TL76 20 TL (-70%)The Last of US Part I799 TL495,38 TL (-38%)Dead Space1.399 TL559,60 TL (-60%)Stray549 TL362,34 TL (-34%)Dying Light 2 Stay Human469 TL234,50 TL (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: PlayStation Store'da Ocak İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Oyunlar - Son Dakika
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