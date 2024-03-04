Teknoloji

Samsung, çip teknolojilerinde geri planda kalmamak için yeni planlar yapmış gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin 3nm süreci yerine doğrudan 2nm'ye odaklandığını gösterdi. 2nm sürecine sahip ilk Samsung çiplerin 2025'te çıkabileceği iddia edildi.

Samsung, 2nm teknolojisini 2025'te çıkarabilir

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung Foundry, stratejik bir adıma imza attı. Şirket 3nm sürecini atlayarak doğrudan 2nm sürecine geçiş yaptığı ifade edildi. Böylece daha yüksek güç dağıtımı ve daha iyi performans amaçlıyor.

Samsung'un bir süredir 3nm ve 1.7nm süreci üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak bu çalışmaları askıya aldığı ve 2025'e kadar 2nm (SF2) teknolojisini sunmak istediği belirtildi. Şirketin mevcut yol haritasında herhangi bir 3nm süreci olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

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Samsung'un, test çiplerinde yüzde 19'a varan küçülme ve kablo uzunluğunda yüzde 9,2 azalma yaşadığı belirtildi. Bu tanıtım çipleri ayrıca Samsung'un 2nm süreci için Arm ile ortak geliştirmesinin bir parçası olmamasıyla merak uyandırdı.

Samsung; 3nm teknolojisine yönelik planlarını erteleyerek Intel ve TSMC gibi rakiplerini yakalamak istiyor. Apple ve TSMC'nin iPhone 17 ile 2nm'ye geçebileceği belirtildi. Bu da iPhone serisinin çok daha performanslı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabilir.

Samsung, 2nm üretimle birlikte akıllı telefon ve veri merkezi çipleri gibi yüksek performanslı uygulamalarda öne çıkmak istiyor. Analistler, Samsung'un 2025'e kadar 2nm üretimini tamamlaması ve önümüzdeki yıl dağıtıma çıkarmasını bekliyor.