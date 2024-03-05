Samsung Galaxy S24 Mart Güncellemesi Yayınlandı

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Samsung'un 17 Ocak'ta tanıttığı en son amiral gemisi telefonlara ilgi oldukça yoğun. Şirket yeni tanıttığı Samsung Galaxy S24 serisi için yeni özellikler ve güncellemeler yayınlamayı ihmal etmiyor. Bugün ise Samsung Galaxy S24 serisi için mart güncellemesi yayınladı. Gelin birlikte yeni gelen özelliklere ve geliştirmelere bakalım…

Galaxy S24'in ikinci güncellemesi güvenlik odaklı ve bazı problemleri onarıyor

Aslında birkaç gün önce Samsung, sadece Güney Kore için limitli olarak bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni güncellemede ise gelen özelliklerin tüm Avrupa'ya S928BXXS1AXBG/ S928BOXM1AXBG/ S928BXXS1AXBG sürümleri ile yayınlandığını görebiliyoruz. Samsung Galaxy S24 güncellemesi genel olarak güvenlik odaklı olsa da cihazın stabilizasyonunu da geliştirecek bazı özelliklerle birlikte geliyor.

Bu güncelleme tamamıyla güvenlik odaklı yayınlanmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'deki Samsung Galaxy S24 serisi için yayınlanan güncellemede bulunan kamera ve ekran geliştirmelerini de kapsaması yüksek ihtimal. 441.73 megabayt boyutuna sahip olan S24 Mart güncellemesi, bazı bug problemlerini de onarıyor.

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İşte Galaxy S24 Mart güncellemesi detayları:

Güncelleme, cihazın daha kararlı ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak çeşitli düzeltmeler

Mevcut hataların giderilmesi için yapılan düzeltmeler

Yeni özellikler veya mevcut özelliklerin iyileştirmeler

Cihazın performansını artırmak için yapılan geliştirmeler

Samsung Galaxy S24 güncellemesi nasıl indirilir?

Eğer siz de yeni Galaxy S24 kullanıcısı iseniz ve cihazınıza gelen yeni güncellemeleri nasıl indireceğini bilmiyorsanız, işte Samsung Galaxy S24 güncelleme nasıl yapılır çözümü:

Galaxy S24 serisi akıllı telefonunuzu en son sürüme güncellemek için, Ayarlar uygulamasını açın, en aşağıda bulunan Yazılım güncellemesi butonuna tıklayın, ve İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Burada cihaz güncellemeleri denetleyecek ve yeni bir güncelleme varsa indirmeye başlayacaktır. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Yazılım güncellemesi sekmesinde bulunan "Wi-Fi üzerinden otomatik indir" butonunu aktif hale getirebilir ve cihazınızın güncellemeyi otomatik indirmesine izin verebilirsiniz.

Siz hangi telefonu kullanıyorsunuz ve son güncellemeyi ne zaman aldınız? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.