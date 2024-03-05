Samsung Galaxy S24 Mart Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un 17 Ocak'ta tanıttığı en son amiral gemisi telefonlara ilgi oldukça yoğun. Şirket yeni tanıttığı Samsung Galaxy S24 serisi için yeni özellikler ve güncellemeler yayınlamayı ihmal etmiyor. Bugün ise Samsung Galaxy S24 serisi için mart güncellemesi yayınladı. Gelin birlikte yeni gelen özelliklere ve geliştirmelere bakalım…
Galaxy S24'in ikinci güncellemesi güvenlik odaklı ve bazı problemleri onarıyor
Aslında birkaç gün önce Samsung, sadece Güney Kore için limitli olarak bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni güncellemede ise gelen özelliklerin tüm Avrupa'ya S928BXXS1AXBG/ S928BOXM1AXBG/ S928BXXS1AXBG sürümleri ile yayınlandığını görebiliyoruz. Samsung Galaxy S24 güncellemesi genel olarak güvenlik odaklı olsa da cihazın stabilizasyonunu da geliştirecek bazı özelliklerle birlikte geliyor.
Bu güncelleme tamamıyla güvenlik odaklı yayınlanmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'deki Samsung Galaxy S24 serisi için yayınlanan güncellemede bulunan kamera ve ekran geliştirmelerini de kapsaması yüksek ihtimal. 441.73 megabayt boyutuna sahip olan S24 Mart güncellemesi, bazı bug problemlerini de onarıyor.
En çok satılan S24 modeli belli oldu! Apple endişeli
İşte Galaxy S24 Mart güncellemesi detayları:
Güncelleme, cihazın daha kararlı ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak çeşitli düzeltmeler
Mevcut hataların giderilmesi için yapılan düzeltmeler
Yeni özellikler veya mevcut özelliklerin iyileştirmeler
Cihazın performansını artırmak için yapılan geliştirmeler
Samsung Galaxy S24 güncellemesi nasıl indirilir?
Eğer siz de yeni Galaxy S24 kullanıcısı iseniz ve cihazınıza gelen yeni güncellemeleri nasıl indireceğini bilmiyorsanız, işte Samsung Galaxy S24 güncelleme nasıl yapılır çözümü:
Galaxy S24 serisi akıllı telefonunuzu en son sürüme güncellemek için, Ayarlar uygulamasını açın, en aşağıda bulunan Yazılım güncellemesi butonuna tıklayın, ve İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Burada cihaz güncellemeleri denetleyecek ve yeni bir güncelleme varsa indirmeye başlayacaktır. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Yazılım güncellemesi sekmesinde bulunan "Wi-Fi üzerinden otomatik indir" butonunu aktif hale getirebilir ve cihazınızın güncellemeyi otomatik indirmesine izin verebilirsiniz.
Siz hangi telefonu kullanıyorsunuz ve son güncellemeyi ne zaman aldınız? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 Mart Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
TÜBİTAK, depreme karşı çok yönlü araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Türkiye'yi afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyor. Afet Yönetimi Programı ve çeşitli projelerle teknolojik çözümler geliştiren TÜBİTAK, depremlerin etkilerini azaltmayı ve afet yönetimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bilim insanlarına ve araştırmacılara yönelik destek programlarıyla deprem konusunda yapılacak araştırmaları teşvik ediyor.
Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı. Musk'ın işten çıkarılan yöneticilere kıdem tazminatı ödememesi ve haksız yere işlerinden ayrılmalarına neden olduğu gerekçesi ile açıldı. Davacılar, Musk'ın işten çıkarma kararını destekleyecek somut bir delil olmadığını belirtti ve Musk'ın Twitter'ı kontrolü altına almasıyla şirketin etik olmayan bir yapıya büründüğünü iddia ettiler.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacağını bildirdi.
MESKİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, altyapı hatlarının temizlenmesi ve hasarlı yerlerin tamiri için yeni bir teknoloji kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmalar sayesinde maliyetlerin düşürüldüğü ve tasarruf sağlandığı ifade edildi.
ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra pazar payını kaybeden Huawei, eski günlere dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yakında tanıtacağı P70 serisi, tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon, üçgen bir kamera kurulumuna sahip olacak ve kamera modülü daha çıkıntılı olacak. Ayrıca, 50 Megapiksellik ana kamera ve 4x periskop telefoto sensörü gibi güçlü kamera özellikleri sunacak. Ekran seçenekleri arasında 6,5 ve 6,8 inç boyutlarında LTPO teknolojisine sahip ekranlar bulunacak. Kirin 9000S işlemcisi ve 5G desteğiyle de dikkat çeken Huawei P70'nin tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bilim insanları, elektronik atıklardan altın elde etmek için peynir altı suyu kullanmayı başardı. Devre kartlarından altın elde etmek zorlu bir süreçtir, ancak bilim insanları bu süreci peynir altı suyu ile kolaylaştırmayı başardı. Peynir altı suyu, içerdiği proteinler sayesinde amiloid nanofibriller üretebilen ve altın elde etmek için kullanılan aerojeller oluşturabilen bir sıvıdır. Bilim insanları, peynir altı suyunu ısıtarak amiloid nanofibriller üretti, bu nanofibrilleri aerojel haline getirdi ve devre kartlarından altın elde etmeyi başardı. Bu yöntem sayesinde 20 eski ekran kartından 403 gram altın elde edildi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Şubat 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Togg T10X, Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Tesla ise zor bir Şubat ayı geçirdi.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında dikkat çeken projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuş testinin gerçekleşmesiyle birlikte yerli 6. nesil savaş uçağıyla ilgili projeler gündeme gelmeye başladı. Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın ardından Anka-3 ve Kızıelma ile birlikte yerli 6. nesil savaş uçağının geliştirildiğini açıkladı. MMU KAAN, boyutlarıyla da dikkat çekerek 6. nesil uçak üretimini kolaylaştırabileceği yorumlarını aldı. Projenin envantere girişi ise 2028 yılı olarak planlanıyor.
Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışacak yerli ve milli sürücüsüz metro aracının ilerlemesi yüzde 80'e ulaştı. Metro hattı günde 330 bin yolcuya hizmet verecek.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), sağlık, eğitim ve üretim gibi çeşitli alanlarda artırılmış, sanal ve karma gerçeklik (AR/VR/XR) alanında 19 farklı teknoloji ve girişimcilik konulu eğitimleri içeren çevrim içi ücretsiz platform kuracak.
Sizin düşünceleriniz neler ?