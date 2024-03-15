Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Snapchat yeni güncelleme ile Sonsuz Bellek adlı özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellik sayesinde, artık bizim için önemli olan direkt mesajları kolaylıkla kayıt altına alabileceğiz. Fakat bu yeniliğin, uygulamanın doğasına oldukça ters olduğunu savunanlar da var.
Çünkü Snapchat ilk piyasaya çıktığından beri, özel mesajları kısa süre içinde silerek gizliliği temel alan bir platform olma özelliğine sahip. Bu hamlenin, büyük bir değişimin habercisi olduğu söyleniyor. Şu an sadece test aşamasında olan güncellemenin, ne zaman devreye gireceği ise merak konusu oldu. İşte en önemli detaylar…
Snapchat, yeni güncelleme ile gündemde
Güncellemenin ilk olarak uygulamayı kullanan kişi sayısının az olduğu ülkelerde yapılacağı konuşulurken, beğenildiği takdirde Amerika'da da aktif olacağı söyleniyor. Ancak bu yeniliğe rağmen, tüm konuşmaları kaydedemeyeceğiz. Çünkü sadece sınırlı sayıda cümlenin kayıt altına alınabileceği ifade ediliyor.
Uygulamanın bu yeniliğinin sebeplerinden birinin de, kullanıcılardan bu doğrultuda gelen yoğun talep olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar, kendileri için değerli olan mesajların silinmesine oldukça tepki gösteriyordu.
Snapchat, büyük bir yeniliği devreye sokacak
Snapchat birçok özelliğinin diğer sosyal medya platformları entegre edilmesinden dolayı eski popülerliğini kaybetse de, hayatımızda önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan son araştırmaya göre, Amerikan gençlerinin %40'ından fazlası uygulamayı her gün kullanıyor. İnternet dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilecek güncellemenin, tüm kullanıcılara fayda sağlamasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapchat'ın uygulamaya koyduğu yeni strateji doğru mu? Siz Snapchat kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak - Son Dakika
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