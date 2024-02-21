TalentoSound: Online Müzik Terapi Platformu - Son Dakika
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Teknoloji

TalentoSound: Online Müzik Terapi Platformu

TalentoSound: Online Müzik Terapi Platformu

TalentoSound, Türkiye genelinde 22 şehirde 55 uzmanı bünyesinde barındıran bir online müzik terapi platformudur. Müzik terapisinin çeşitli sorunlarda etkili sonuçlar sağladığı ve geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı sonuçlar verdiği belirtilmektedir. TalentoSound, yeni bir platform ve mobil uygulama geliştirerek online varlığını güçlendirmekte ve müzik terapi alanında önemli bir kaynak haline gelmeyi hedeflemektedir.

21.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:19
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TalentoSound, online müzik terapi hizmetleri sunan bir platform olarak dikkat çekiyor. Uzman Psikolog Ahmet Beyhan Eşkiler ve ortağı Klinik Psikolog Ebubekir Yasir Öztürk'ün öncülüğünde hayata geçirilen bu sistem, Türkiye genelinde 22 şehirde 55 uzmanı bünyesinde barındırıyor.

TalentoSound ile müziğin şifalı gücü artık bir tık uzakta

Müzik terapisinin, özellikle çocuklar üzerindeki olumlu etkileri sayesinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik, otizm, dil ve konuşma bozuklukları gibi çeşitli sorunlarda etkili sonuçlar alınıyor. 6 haftalık bir süreçte elde edilen başarılar, geleneksel yöntemlerle aylar süren tedavilere kıyasla oldukça dikkat çekici.

TalentoSound: Online Müzik Terapi Platformu

Yakın zamanda kullanıcılar ve uzmanlar için yeni bir platform ve mobil uygulama geliştiren TalentoSound, aynı zamanda yatırım turu için de çalışmalarına devam ediyor. Bu girişimin, sosyal medya hesapları üzerinden de aktif bir şekilde tanıtımını yapması ve özellikle Instagram'da hızla büyüyen bir takipçi kitlesi edinmesi, online varlığını güçlendiriyor.

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Youtube kanalında da yeni içerikler üreterek bilgilendirme ve farkındalık yaratma çabasını sürdüren TalentoSound, müzik terapi alanında önemli bir kaynak haline gelmeyi hedefliyor. Girişimciler ayrıca, bu uygulamayı hem Türkiye'de hem de global pazarda tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik terapisi alanında sağladığı yenilikçi çözümlerle dikkat çeken TalentoSound, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de bu terapi yönteminin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini amaçlıyor. Bu süreçte, PR ve sosyal medya çalışmalarına da önem veren ekip, ilgili taraflarla iş birliği ve tanışma fırsatlarını arıyor.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Otizm, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TalentoSound: Online Müzik Terapi Platformu - Son Dakika

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