Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor

Eski Activision-Blizzard CEO\'su TikTok\'u satın almak istiyor

ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.

11.03.2024 12:30
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Son birkaç haftadır Amerika Birleşik Devletleri ve TikTok'un arası pek de iyi değil. Popüler sosyal medya platformunun ülkede yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışılıyor. Ancak platform, ABD'li bir şirkete satılırsa bundan kurtulabilir. Bu doğrultuda ünlü bir iş insanının TikTok'u satın almak istediği ortaya çıktı.

Eski Activision-Blizzard CEO'su, TikTok'u satın almak istiyor

ABD, Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair bir endişe duyuyor. Bu sebepten ötürü Kongre, uygulamayı kısıtlamak veya belirli kullanıcılara yasaklamak istiyor. Bunun için bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyorlar.

Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor

Önümüzdeki günlerde Kongre'nin gündemine gelecek olan bu yasa tasarısı, TikTok'un yasaklanmasından vazgeçilmesi için tek bir şart koyuyor: Uygulamanın bir ABD'li bir şirkete satılması gerekiyor. Bunun için 6 ay süre verildi. Şu anda ByteDance'in bu yönde bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu zor bir karar çünkü uygulamanın ABD'de yaşayan yüz milyonlarca kullanıcısı var.

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Aktarılan bilgilere göre ByteDance, TikTok'u ABD'li bir şirkete satmaya karar verirse, bunun için bir alıcı var. Öyle ki ünlü oyun şirketi Activision-Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick, uygulamayı satın almayı düşünüyor.

Kaynağa göre geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferansta, Kotick'in OpenAI CEO'su Sam Altman ve diğer sektör liderleriyle bir araya geldiği ve burada TikTok'u satın alma düşüncesini, bu amaca ulaşmak için ortaklık kurmak istediğini dile getirdiği belirtiliyor. Daha da önemlisi, Kotick'in bu düşüncesini ByteDance Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yiming ile de paylaştığı ifade ediliyor.

Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor

ByteDance, ABD'nin istediği gibi TikTok'u satmaya karar verirse, uygulamanın yüz milyarlarca dolar değeri olduğu belirtiliyor. Şirketin nasıl bir karar vereceği bilinmese de, bu yasaya karşı çıkmak için çabaladığı söyleniyor. Öyle ki şirketin ABD'li kullanıcılara bir bildirim gönderdiği ve destek istediği aktarılıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor - Son Dakika

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