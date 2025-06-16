Türkçe Dil Modeli Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkçe Dil Modeli Projesi Başlatıldı

Türkçe Dil Modeli Projesi Başlatıldı
16.06.2025 11:37
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Bakan Kacır, yapay zeka için 50 milyon TL hibe ile Türkçe Büyük Dil Modeli projesini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı'nı başlattıklarını belirterek, "Proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe desteği sunacağımız çağrı ile hem yapay zekada Türkçenin temsil gücünü artıracak hem de sektörlerimize özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, 'Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı'nı uygulamaya aldıklarını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli teknoloji hamlesi ile kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek en önemli hedefimiz. Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz doğrultusunda 'Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı'nı başlatıyoruz. Proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe desteği sunacağımız çağrı ile hem yapay zekada Türkçenin temsil gücünü artıracak hem de sektörlerimize özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dijital çağın öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya, güvenilir ve yüksek katma değerli çözümlerle yapay zeka ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK PEKİŞTİRİLECEK

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; söz konusu çağrı ile hem yapay zekada Türkçenin temsil gücünü artıracak hem de sektörlere özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirilerek Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı daha da pekiştirilecek. Türkiye'nin üretken yapay zeka alanındaki bağımsızlığını güçlendirecek çağrı ile büyük dil modellerinin Türkçe'nin yapısal ve kültürel bağlamına uygun şekilde geliştirilmesi, finans, sağlık, eğitim, sanayi, enerji, kamu hizmetleri gibi farklı sektörlere özel çözümlerin oluşturulması ve bu modellerin çok modlu (multimodal) yeteneklerle donatılması hedefleniyor.

BAŞVURULARA AÇILDI

Proje kapsamında geliştirilecek modellerin yalnızca metin değil, ses, görüntü ve video gibi farklı veri türlerini işleyebilmesi ve yapay zeka ajanları gibi işlevlerle desteklenmesi planlanıyor. Çağrılar 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibariyle başvurulara açılırken, başvurular 29 Ağustos 2025 tarihine kadar 'rip.sanayi.gov.tr' adresinden yapılabilecek. Geliştirilecek Türkçe Büyük Dil Modelleri; Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dijital çağın öncü ülkelerinden biri haline getirecek.

Kaynak: DHA

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