Dev Türk şirketinden milyar dolarlık adım - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Dev Türk şirketinden milyar dolarlık adım

Ülker Godive ve Pladis gibi yurtdışında faaliyet gösteren firmalarının hisselerini kısmi bölünmeyle sahibi olduğu Taygeta Gıda'ya devredecek.

25.11.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Godiva ve Pladis gibi dünya çapında ünlü çikolata ve bisküvi markalarını elinde bulunduran Ülker olağanüstü toplantıya gitme kararı aldı.

HİSSELER TAYGETA GIDA'YA DEVREDİLECEK

24 Aralık 2024'te yapılacak toplantıda Ülker Godiva ve Pladis gibi yurt dışında faaliyet gösteren firmalarının hisselerini sahibi olduğu Taygeta Gıda'ya devredecek.

Ülker'den KAP'a yapılan açıklamada hisselerin işletme bütünlüğünü bozmayacak biçimde kısmi bölünme yoluyla aktarılacağı belirtildi.

SERMAYE 6 MİLYAR 851 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Yapılan açıklamada ayrıca Taygeta Gıda'nın sermayesinin 250 milyon TL'den 6 milyar 851 milyon TL'ye yükseltileceği ve Ülker'in hisselerin tamamını elinde bulundurmaya devam edeceği ifade edildi.

Ülker'in bu kararından Sabourne Investments Ltd., Pladis Kazakhstan LLP., UI Mena BV., Pladis Arabia International Manufacturing Company, UI Egypt B.V. ve Godiva Belgium BVBA etkilenecek. Bu bölünme ile Ülker'in firmalarında operasyonel verimliliği arttırmaya çalıştığı vurgulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Ülker Gıda, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Godiva, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dev Türk şirketinden milyar dolarlık adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
    Bunlar sarayin beşli çetesi vergi kaçakçiliğiyla ülkemizi hortumlayanlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Dev Türk şirketinden milyar dolarlık adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.