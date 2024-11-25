Dev Türk şirketinden milyar dolarlık adım

Teknoloji

Godiva ve Pladis gibi dünya çapında ünlü çikolata ve bisküvi markalarını elinde bulunduran Ülker olağanüstü toplantıya gitme kararı aldı.

HİSSELER TAYGETA GIDA'YA DEVREDİLECEK

24 Aralık 2024'te yapılacak toplantıda Ülker Godiva ve Pladis gibi yurt dışında faaliyet gösteren firmalarının hisselerini sahibi olduğu Taygeta Gıda'ya devredecek.

Ülker'den KAP'a yapılan açıklamada hisselerin işletme bütünlüğünü bozmayacak biçimde kısmi bölünme yoluyla aktarılacağı belirtildi.

SERMAYE 6 MİLYAR 851 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Yapılan açıklamada ayrıca Taygeta Gıda'nın sermayesinin 250 milyon TL'den 6 milyar 851 milyon TL'ye yükseltileceği ve Ülker'in hisselerin tamamını elinde bulundurmaya devam edeceği ifade edildi.

Ülker'in bu kararından Sabourne Investments Ltd., Pladis Kazakhstan LLP., UI Mena BV., Pladis Arabia International Manufacturing Company, UI Egypt B.V. ve Godiva Belgium BVBA etkilenecek. Bu bölünme ile Ülker'in firmalarında operasyonel verimliliği arttırmaya çalıştığı vurgulandı.