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Ubisoft, siber saldırıya uğradı! - Son Dakika
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Ubisoft, siber saldırıya uğradı!

Ubisoft, 20 Aralık'ta bir bilgisayar korsanının saldırısına maruz kaldı. Saldırganın 48 saat boyunca şirketin sistemlerine erişim sağladığı belirtiliyor. Ancak Ubisoft hızla müdahale ederek saldırganın erişimini engelledi. Şirketin müdahalesiyle sadece birkaç ekran görüntüsü ele geçirilebildi.

Ubisoft, siber saldırıya uğradı!
25.12.2023 - 10:28,
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Son yıllarda teknolojinin önemli bir ilerleme kaydetmesiyle birlikte bilgisayar korsanları için yeni siber saldırı yöntemleri ortaya çıktı. Bu bağlamda son dönemlerde birçok şirkete saldırı gerçekleştiği haberlerini görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Spider-Man 2'nin geliştiricisi Insomniac Games bir hack grubunun hedefi olmuşken, kısa süre önce Ubisoft için de saldırı gerçekleştiği ortaya çıktı. Peki veri sızıntısı yaşandı mı? İşte ayrıntılar…

Ubisoft, siber saldırıya uğradı!

Bilmeyenler için Ubisoft, dünyaca ünlü oyun serilerinden Far Cry, Assassin's Creed, Resident Evil ve Watch Dogs'un geliştiricisi. Oyuncuların en sevdiği firmalardan biri olan Ubisoft, önemli bir olayla gündeme geldi.

Güvenilir bir kaynak tarafından kısa süre önce ortaya atılan bir iddiaya göre Ubisoft, 20 Aralık (Çarşamba) günü bir bilgisayar korsanının saldırısına maruz kalmış. Kim olduğu bilinmeyen yani anonim kalmayı başaran bu saldırganın 48 saat boyunca Ubisoft sistemlerine bağlı kaldığı aktarıldı. Bu süre zarfında, şirketin kullandığı SharePoint, Confluence ve Microsoft Teams gibi yazılımlara erişim elde ettiği belirtiliyor.

Spider-Man geliştiricisi Insomniac, hack saldırısı hakkında sessizliğini bozdu!

Kaynağa göre Ubisoft, saldırı olduğunu fark ettikten sonra hızla müdahale etmiş ve saldırganın erişimini engellemiş. Hacker, Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunu ile ilgili 900 GB dosya boyutundaki verileri sızdırmaya çalışmış ancak şirketin müdahale etmesiyle sadece birkaç ekran görüntüsü ele geçirebilmiş. Bu görüntülerin ise önemli bir bilgi içermediği ifade ediliyor.

Bundan birkaç gün önce gerçekleşen saldırının bugün ortaya çıkması, üstelik şirketten bir açıklama da gelmemesi oyuncuları endişelendirdi. İddialar ciddi bir veri sızıntısı gerçekleşmediğini gösterse de yine de resmi bir açıklama bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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