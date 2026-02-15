Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver

Ünlü fenomenden Muhammed Salah\'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
15.02.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Ramazan ayı öncesinde oruç tutacağını duyuran dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi IShowSpeed, bu süreci yönetme konusunda futbol dünyasının ünlü ismi Muhammed Salah'ı örnek aldığını belirtti. Salah'ın oruçluyken bile yüksek performans sergilemesine hayran olduğunu dile getiren Speed, yıldız futbolcunun bu konuda kendisine taktik vermesi gerektiğini esprili bir dille ifade etti.

Dünyanın en çok izlenen dijital içerik üreticilerinden biri olan IShowSpeed, 2026 Ramazan ayı öncesinde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Ünlü yayıncı, Ramazan boyunca oruç tutacağını duyururken, bu süreci nasıl yöneteceği konusunda futbol dünyasının yıldız ismi Muhammed Salah'ı örnek aldığını söyledi.

"ORUÇLUYKEN BU TEMPOYA NASIL DAYANIYOR?"

Canlı yayın sırasında takipçileriyle sohbet eden Speed, oruç tutarken fiziksel enerjisini koruyup koruyamayacağı konusunda tereddüt yaşadığını dile getirdi. Oruçlu halde üst düzey performans sergileyen futbolculara hayran olduğunu belirten fenomen, özellikle Salah'ın performansına dikkat çekti.

"Salah Ramazan'da o maçları nasıl oynuyor, gerçekten aklım almıyor. Bana o sistemi anlatması lazım. Sahurdan sonra çıkıp gol atmak başka bir seviye." sözleriyle yıldız futbolcuya esprili bir çağrıda bulundu.

AÇIKLAMALAR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Speed'in Ramazan kararı ve Salah vurgusu kısa sürede uluslararası basında yankı buldu. Açıklamalar; Dexerto, Complex ve Orta Doğu merkezli spor platformlarında geniş şekilde yer aldı.

Yorumlarda, Speed'in Ramazan boyunca yayın tarzının değişip değişmeyeceği ve bu disipline ne kadar uyum sağlayacağı tartışma konusu oldu.

SALAH'IN GİZLİ TAKTİĞİ NE ?

Uluslararası spor analizlerine göre Muhammed Salah'ın Ramazan ayındaki performans sırrı; iftar sonrası yapılan özel antrenmanlar, yoğun sıvı tüketimi ve yüksek proteinli beslenme planına dayanıyor. Ayrıca uyku düzeninin tamamen Ramazan'a göre şekillendirildiği de belirtiliyor.

Speed'in bu tempoya ayak uydurup uyduramayacağı ise Ramazan ayının ilk günlerinde netlik kazanacak.

Muhammed Salah, Teknoloji, Futbol, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ZIPPO null ZIPPO null:
    tutarsan anlarsın speed taktiği. seni yaratan Allah'a sımsıkı sarlsan oda seni yarı yolda koymaz 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:20:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.