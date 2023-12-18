Windows 11\'de Dosya Gezgini Hatası Çözüldü

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdü. Bu sürüm, bir dizi yenilikle birlikte adından sıkça söz ettirdi. Fakat kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bazı hatalar da içeriyordu. Microsoft, bu hataları çözmek için çalışmalar yürütüyor.

Şimdiye kadar birçok can sıkan sorun çözüme kavuşturulmuş olsa da, aylardır fark edilmeyen bir hata da bulunmaktaydı. Kullanıcıları ara ara sinir krizine sokan bu hata, son güncellemeyle birlikte nihayet ortadan kalktı. İşte ayrıntılar…

Windows 11 "Dosya Gezgini aniden açılıyor" hatası çözüldü

Söz konusu bu Windows 11 hatasına göre Dosya Gezgini uygulaması aniden ve beklenmedik bir şekilde açılıyordu. Örnek vermek gerekirse sunum yaparken veya oyun oynarken ortaya çıkabiliyordu. Tabii bu durumda sistem odağı da değiştiği için kullanıcıları bir hayli sinirlendiriyordu. Neyse ki bu sorun artık çözüldü.

Microsoft, Windows 11 için yayımlanan KB5033375 sürüm numaralı güncellemeyle bir yıldan uzun bir süredir var olan Dosya Gezgini hatasını düzeltti. Bu sorun, Ekim 2022'den bu yana yüzlerce kullanıcı tarafından dile getirildi.

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Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre ise Microsoft, 38 yaşındaki Notepad (Not Defteri) için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte uygulamaya karakter sayısı sayma özelliği ve otomatik kaydetme sistemi eklendi. Bu özellikler Microsoft Word gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyordu. Tabii bu güncellemenin Insider kullanıcıları için yayınlandığını belirtelim. Önümüzdeki yılın başlarında herkes için sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu hatayla karşılaşmış mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.