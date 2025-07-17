Bitlis'te Dalış Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
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Turizm

Bitlis'te Dalış Eğitimi Projesi Başladı

17.07.2025 10:19
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Yukarı Deniz Derneği, 50 kursiyere Van Gölü'nde dalış eğitimi veriyor, turizmi geliştirmeyi amaçlıyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Yukarı Deniz Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ile 50 kursiyere dalış eğitimi veriyor. Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, projeye olan ilgiden memnun olduklarını, Bitlis'in ve Van Gölü'nün ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Yukarı Deniz Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Sualtı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi-3' kapsamında 50 kişiye dalgıçlık eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler, alanında uzman dalgıçlar tarafından yürütülürken, katılımcılar teorik ve pratik uygulamalarla donanımlı hale getiriliyor. Eğitim sürecinin sonunda kursiyerler, Van Gölü'nün eşsiz sualtı güzelliklerine dalış yapma fırsatı bulacak. Katılımcılar, gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalitleri, batık gemileri ve su altında kalan tarihi yapıları keşfederek bölge turizmine ve kültürel mirasın tanıtımına da katkı sağlayacak.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, Bitlis'i ve Van Gölü'nü ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi yazdık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu seneki hedefimiz yaklaşık 50 dalgıcı yetiştirip Van Gölü Havzasına ve Bitlis'e kazandırmayı düşündürüyoruz. Dolayısıyla su sıcaklığı 26 derecelere ulaştı. Van Gölü Havzası Adilcevaz'da bakir olan sulardayız. Mikrobiyalitlere, kaleye ve Rus batığına dalışlar gerçekleştiriyoruz. Bu dalışlar sonucu turizme açılması noktasında derneğimiz çok büyük çabalar sarf ediyor. İnşallah bunu da 2026'nın sonlarına doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bize dalış teknesi ve dalış malzememizin biraz eksikliği söz konusu burada. Suyun üstünü de altını kullanmayı düşünüyoruz. Van Gölü Havzasının suyu çok güzel çok temiz. Dalış severleri Van Gölü'ne bekliyoruz. Dalış eğitimi almak isteyen 15 yaş üstü gençleri dalış okulumuza davet ediyoruz. Şu anda 1,2 ve 3 yıldız dalış eğitimleri veriyoruz. Yüzme ve kano ile ilgili eğitimlerimiz de var dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum, Adilcevaz, Van Gölü, Turizm, Bitlis, Eğitim, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Turizm Bitlis'te Dalış Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika

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