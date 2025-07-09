Bodrum'a Yabancı Turist Akını - Son Dakika
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Turizm

Bodrum'a Yabancı Turist Akını

Bodrum\'a Yabancı Turist Akını
09.07.2025 10:10
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Bodrum, son 6 ayda 344 bin yabancı turisti ağırladı, doluluk oranı %80'e ulaştı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Kentte son 6 ay içerisinde hem deniz hem de hava yolu ile 344 bin yabancı turistin geldiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bahsettiğimiz deniz yoluyla sadece kruvaziyerler için geçerlidir. Yunanistan'dan gelen feribotlar için geçerli değildir. Bunlar da eklendiği zaman sayı daha da artıyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde haziran sonu itibarıyla kruvaziyerle 40 bin, hava yolu ile 304 bin olmak üzere toplam 344 bin yabancı turist geldi. Temmuz ayı ortalamasında otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, kişi başı her şey dahil sistemde gecelik 5 bin liradan başlıyor. Okulların tatil olması ve sınavların sona ermesiyle birlikte iç pazarda rezervasyonlar artarken, 2'nci konut sahipleri de Bodrum'a gelmeye başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yurt dışından hava yoluyla 304 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçen seneye göre ilk 6 ay bazında yüzde 2,9 gibi bir düşüş olmuştur. Diğer taraftan kruvaziyer ile de 40 binin üzerinde yabancı turist geldi. Toplamda ilk 6 ayda 344 bin yabancı turist geldi. Bahsettiğimiz deniz yoluyla sadece kruvaziyerler için geçerlidir. Yunanistan'dan gelen feribotlar için geçerli değildir. Bunlar da eklendiği zaman sayı daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

'TALEPTE İLK SIRADA'

Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada yaşanan makro olaylardan yatak kapasitesi bakımından en az etkilenen bölgelerden biriyiz. Bodrum, ismi ve konumuyla iyi bir izlenim bırakıyor. Bodrum, sadece yabancı turistlere hitap etmiyor. İç pazarda ilçemiz önemli bir yere sahip, talepte ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca okullar tatil oldu ve sınavlar da bitti. Rezervasyonlar artıyor, bir akış var. İnternette insanların en çok aradığı isimler arasında 'Bodrum' da yer alıyor."

'ÜNLÜ İSİMLERİN GELİŞİ BÖLGEYE OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR'

Temmuz ayında dönemsel olarak doluluk yaşandığına dikkati çeken Dengiz, "Herkesin tatil yapabilmesi için uygun bir fiyat politikası izliyoruz. Acenteler ve oteller de bu süreçte fedakarlık yapıyor. Geçen seneye göre çok büyük bir fiyat artışımız olmadı. Sosyal medyada fiyatların çok yüksek olduğu yönünde paylaşımlar var ama bu yanlış bir algı yaratıyor. Aslında herkese hitap eden bir turizm hizmeti sunuyoruz. Yarımada genelinde farklı fiyat politikaları uygulanıyor, bu yüzden her bölgeyi ayrı değerlendirmek gerekiyor. Örneğin Gümbet, Bitez ve Ortakent bölgelerinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 10 artsa bile, her şey dahil sistemde gecelik kişi başı fiyatlar 5 bin liradan başlıyor. Erken rezervasyon avantajları da çok etkili oldu. Şu anda bazı dönemlerde kısmen indirimler var ama erken rezervasyon kadar değil. Ayrıca 10 Ağustos'ta dünyaca ünlü bir DJ Bodrum'da konser verecek. Bu etkinlik öncesinde rezervasyonlarda ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Ünlü isimlerin gelişi, bölgeye olan ilgiyi artırıyor" ifadelerini kullandı.

'TATİLİNİZ ZEHİR OLMASIN'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise sahte rezervasyonlara karşı uyarıda bulundu. Şahin, "Sezonun ortasındayız ve şu ana kadar sorunsuz ilerliyor. Havalar çok sıcak, rezervasyon yaptırmayanlar için hala güzel bir fırsat var. Oteller yüzde 100 dolu değil, temmuz ayında ortalama doluluk oranı yüzde 80 civarında. Her bütçeye uygun tatil seçenekleri mevcut. Okulların kapanmasıyla birlikte bir hareketlilik oluştu. Ancak sahte rezervasyon sitelerine karşı dikkatli olunmalı. Daha ucuza tatil yapacağım derken tatiliniz zehir olmasın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı mı, Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı bir şirket mi mutlaka kontrol edilmeli, rezervasyon yapılmadan önce teyit edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bodrum'a Yabancı Turist Akını - Son Dakika

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