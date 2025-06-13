Karaelmas Ekspresi Seferlerine Başladı - Son Dakika
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Turizm

Karaelmas Ekspresi Seferlerine Başladı

Karaelmas Ekspresi Seferlerine Başladı
13.06.2025 23:40
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Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferini gerçekleştirdi.

ANKARA ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin ilki, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle başladı. Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaptığı konuşmada turizm gelirinin 60 milyar doları geçtiğini ve geçen yıl 62 milyon ziyaretçiyle dünyada 4'üncü sıraya yükseldiklerini vurgulayarak, "Artık dünyada turizmde Süper Lig'de oynayan, dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birisi konumuna geldik. Cennet vatanımızın her bir köşesi kültür ve turizm adına çok özel ürünleri içerisinde barındırıyor. Biz bu ürünleri ülkenin her bir köşesine, 81 ilimize her bir bölgeye yayarak turizmimizi büyütmeye devam edeceğiz. Batı Karadeniz bölgemiz de kültür, turizm açısından, tarihi açısından, doğal güzellikler açısından, gastronomi açısından olağanüstü bir zenginliğe sahip. Biz bu zenginlikleri tüm dünyaya çok daha etkili bir şekilde tanıtarak inşallah bölgenin turizmden aldığı payı daha üst noktalara hep birlikte çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk yolcularına bakan yardımcıları tarafından hediyeler takdim edildi.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip olan ve Ankara'dan bu akşam hareket ederek Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55'te başlayacak. Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02'de Ankara'ya varacak. Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleşecek.

Kaynak: DHA

Nadir Alpaslan, Zonguldak, Etkinlik, Ekonomi, Ankara, Turizm, Ulaşım, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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