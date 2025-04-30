ORDU'da su altı güzelliklerinin ortaya çıkarılacağı 'Su Altı Fotoğraf Yarışması' düzenlenecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney, "Türkiye'deki su altı fotoğrafçılarını ve belgeselcilerini burada ağırlayarak, su altı florasındaki ve faunasındaki canlıları profesyonel anlamda gözler önüne sereceğiz" dedi.

Karadeniz'in derinliklerinde bulunan gizemli güzellikler, ülkedeki su altı fotoğrafçıları ve belgeselcilerinin katılacağı 'Su Altı Fotoğraf Yarışması' ile gün yüzüne çıkartılacak. Su altını tamamen gözler önüne sereceklerini belirten Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney, "Karadeniz'in kıyı bölgesinde Rize'den tutun da Giresun, Trabzon ve Samsun dahil olmak üzere su altı florası en uygun yer Ordu ilimiz. Ayrıca, iç bölgelerden de Amasya, Sivas ve Tokat gibi illerimizden de buraya dalış için gelen dalgıçlarımız var. Ordu'ya diğer yakın bölgelerden de bolca gelen dalgıçlar var. Bunun haricinde buraya turistik amaçlı gelen herkese de dalış hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda eylül ayında Ordu'da 'Su Altı Fotoğraf Yarışması' düzenlenecek. Böylelikle su altının gizemlerini ortaya çıkartacağız. Mevcut su altı florasındaki ve faunasındaki canlıları profesyonel anlamda gözler önüne sereceğiz. Türkiye'deki su altı fotoğrafçılarını ve belgeselcilerini burada ağırlayarak, su altının ve dalış noktalarının farklılıklarını da ortaya çıkartacağız. Yeni dalış noktaları da ilave ederek, bunların uluslararası akreditasyonlarını gerçekleştireceğiz. Bu da yabancı turistlerin de bölgemize gelmesini sağlayacak. Bu çalışmalarla birlikte, bu faaliyetlerimizi yürüttüğümüzde Ordu, su altı dalış sporlarına ulaşım anlamında Karadeniz'de tek nokta olarak uluslararası seviyeye gelecektir" diye konuştu.