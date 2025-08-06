30 Yıl Sonra Üniversiteyi Kazandı

BURSA'da yaşayan 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan (50), lise mezuniyetinden 30 yıl sonra girdiği üniversite sınavında Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandı. Karaaslan, 4 yıllık eğitiminin sonunda 4'lü puanlama sistemi üzerinden aldığı 3,91 ortalama ile bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Malatya'da yaşayan Meltem Karaaslan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini bu kentte tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Yusuf Karaaslan (60) ile evlenen Meltem Karaaslan, üniversite hayalini erteleyerek, 5 kız çocuğu annesi oldu. En küçüğü 19, en büyüğü 30 yaşında olan kızlarının eğitim hayatları boyunca en büyük destekçisi olan Karaaslan, doktor olan büyük kızı Seda Karaaslan'ın (30) ısrarı sonrası liseden mezun olduktan 30 yıl sonra 2021 yılında üniversite sınavına girdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazanan Karaaslan, 4 yıllık eğitiminin sonunda 4'lü puanlama sistemi üzerinden aldığı 3,91 ortalama ile bölüm birincisi olarak mezun oldu.

'ÜNİVERSİTE OKUMAK, EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Üniversitede düzenlenen törenle diplomasını ve başarı plaketini alan Karaaslan, yaşadığı mutluluğu, "Üniversite okumak, en büyük hayalimdi. Ama evlilik, çocuk derken bu hayalimi gerçekleştiremedim. Üniversite okumanın içimde ukde kaldığını bilen kızımın ısrarı üzerine sınavlara girdim ve kazandım. Şu an bölüm birincisi oldum. Çok mutluyum" sözleriyle anlattı.

'TEK TERCİH YAPTIM'

Keyifli bir akademik dönem geçirdiğini ve yüksek lisansla akademik kariyerine devam etmek istediğini belirten Karaaslan, "Her zaman tarihe merakım vardı. Müzeler gezerdim. Tek tercih yaptım. O da sanat tarihiydi. Kayıt yaptırdıktan sonra, gençlerle nasıl yapacağımı düşündüm. 4 sene boyunca tüm derslere katıldım. 13 bölüm içerisinde bu puanla 4'üncü oldum. 30 yıl ara verdikten sonra üniversite sınavına girdim. Gençlerle diyalogum çok iyiydi" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,