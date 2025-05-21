350 Yıllık Ceviz Ağacı Üretmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yaşam

350 Yıllık Ceviz Ağacı Üretmeye Devam Ediyor

Erzurum Oltu'daki 350 yıllık ceviz ağacı, her yıl meyve vererek mahallelinin ilgisini çekiyor.

21.05.2025 10:10
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ERZURUM'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki 350 yıllık olduğu tahmin edilen ceviz ağacı, meyve vermeye devam ediyor. Bir zamanlar 50 teneke yani yaklaşık 500 kilo ceviz elde edilen ağacı 7 kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor.

Oltu ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi camisine vakfedilen arazide, kim tarafındın dikildiği bilinmeyen ceviz ağacının 300-350 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mahallelinin ilgi göstererek baktığı ve bir zamanlar 50 teneke ceviz elde edilen ağaç, ürün vermeye devam ediyor. Baharla birlikte yeşeren ve eylül ya da ekim ayında ürün veren ceviz ağacına ürünleri cami görevlisine ücret olarak verildiği için 'İmam Ağacı' olarak adlandırılıyor.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, "Eskiden dalları çok daha büyükmüş ama zamanla çürümeye başlayıp kırıldı. Yine de her yıl meyvesini veriyor. Yedi kişiyle ancak çevreleyebiliyoruz. Halen daha verimli" dedi.

Mahallede yaşayan Bahattin Çakır, 70 yaşında olduğunu belirterek, ceviz ağacının kim tarafından dikildiğinin bilinmediğini ancak 300 ile 350 yıllık olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Hafız Bektaş (80) ise bir zamanlar 50 teneke yani 500 kilograma yakın ürün veren ceviz ağacının hale verimli olduğunu ifade etti.

Camiye vakfedilen arazideki ağaçtan elde edilen ürünün görevli imama maaş olarak verildiğini belirten mahalleliden Osman Aslan, "Bu ceviz ağacı vakıf arazisi üzerinde bulunuyor. Eskiden imamlar ücretliydi ve bu ağaçtan elde edilen cevizler satılarak imamın maaşı karşılanırdı. Bu yüzden ağacın ismi 'İmamın Cevizi' olarak kaldı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 350 Yıllık Ceviz Ağacı Üretmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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