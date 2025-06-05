4 Yaşındaki Yağız\'ın Trajik Ölümü

AMASYA'da parkta oynarken, devrilen demir salıncağın altında kalan 4 yaşındaki Yağız Duran'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli'nden Ordu'ya bayram tatili için giden Abdullah- Cansu Duran çifti, dün Amasya'da Cemil Cahit Bey Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde mola verdi. Bu sırada ailenin çocuğu Yağız Duran, çay bahçesinin bulunduğu alandaki parkta salıncağa binmek istedi. Kısa bir süre sallandıktan sonra bir anda devrilen demir salıncağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran ve vücudunda hasar oluşan Yağız, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz Yağız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağız Duran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Şirinsulhiye Mahallesi'ne getirildi. Merkez Yeni Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası minik Yağız, Şirinsulhiye Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede, baba Abdullah Duran ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Cansu Duran'ın feryatları ise yürek dağladı. Cenazeye, Duran ailesinin yakınları ve mahalleli katıldı.