A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti - Son Dakika
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Yaşam

A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti

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Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu 'Uçuş sürem doldu' deyince seferler ertelendi. Yolcular saatlerce havalimanında bekledi ve duruma isyan etti. İlk olarak 18.15'te gerçekleşmesi planlanan uçuş defalarca ertelendi ve sonunda iptal edildi. Yolcuların çoğu evlerine dönerken, bazıları firma tarafından otellere yerleştirildi.

23.09.2024 08:05
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Elazığ- Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler diğer güne ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti.

Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı.

YETKİLİLERLE TARTIŞMA YAŞADILAR

Yolcular uçuş saatini beklerken yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular adeta isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

3 AYDA 12 BİNE YAKIN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI

Türk Hava Yolları'nın mart ayının sonunda faaliyete geçen yeni markası AJet için yolculardan gelen şikayetler önemli bir tartışma konusu olmuştu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şirketle ilgili olarak 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
Kaynak: İHA

Ankara, Elazığ, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam A Jet pilotu 'Uçuş sürem doldu' dedi, mağdur olan yolcular isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Öztürk:
    Siciline işleyin atın işten gitsin. Kendilerini bulunmaz hint kumaşı sayoyorlar. Havalara bak. Sayısalı iyi otobüs şoförleri... Ayrıca bunu bir otobüs şoförü yapmaz, yolcuları ortada bırakmaz... Yediği kabı pisletmez... 17 39 Yanıtla
  • Engin Sezgin:
    iş sağlığı güvenliği ÖNEMLİ uçuş yapıp kaza yapmaktansa ertelenmesi çok ÖNEMLİ 37 7 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Boykot artık A JET PİŞMANLIK.Bu ne bunların yaptığını otobüscüler yapmıyor.300 500 lük biletle daha iyi yolculuk yapıyorsun. 16 4 Yanıtla
  • hamdi aslantaş:
    arkadas bu uçuş saatlerini pilotlar belirlemiyor dünya havacılık kuralı denen bisey var velevki pilot risk aldı yolcular Mağdur olmasın diye uçtuğunu farz edelim uçak düşse yuzlerce yolcunun hesabini kim verecek veya uçak düşmedi de pilotun uçuş saatinin dolduğu halde uçtuğunu tespit edilirse o pilotun aldığı ceza ne olacak bunu pilot değil planlayan yönetim suçlu bilip bilmeden herkes olumsuz yorum yapmış yazık bilinclenin artık. 10 1 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    her yönüyle birşeylerin iyiye gitmediği zamanı yaşıyoruz. başıboşluk acizlik durumu var 7 1 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Ajet’i satacaklar. Yolunu yapıyorlar 6 1 Yanıtla
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