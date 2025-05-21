Akasya'da Kadın Girişimcilerle Pop-Up Mağaza - Son Dakika
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Yaşam

Akasya'da Kadın Girişimcilerle Pop-Up Mağaza

Akasya\'da Kadın Girişimcilerle Pop-Up Mağaza

Akasya, kadın girişimcilerin yer aldığı pop-up mağazayı 23 Mayıs'ta açıyor, ebeveynler ve çocuklar için etkinlikler sunuyor.

21.05.2025 11:04
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AKASYA, kadın girişimciler Ece Sarıoğlu, Buse Terim ve Liliana Aslanoba'nın markalarının buluştuğu yenilikçi bir iş birliğine imza atıyor. 23 Mayıs'ta açılacak olan pop-up mağaza, anneler ve çocuklara özel ürünler ile etkinlikler sunuyor. 'Kadınlar birlikte güçlü' anlayışıyla şekillenen proje, sürdürülebilir bir dayanışma alanı yaratmayı hedefliyor.

İstanbul'un alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezi olan Akiş GYO iştiraki Akasya, yeni bir iş birliğiyle yaratıcı kadın girişimcileri ve aileleri bir araya getiriyor. Akasya, bu kez anneler, çocuklar ve girişimci kadınlar için deneyim alanı sunuyor.

Akasya'nın etkinlik ve girişimcileri destekleme vizyonunun bir yansıması olan bu iş birliği, kadın emeğini ve üretimini desteklerken, Pop-up alan, açılışını takiben ilham verici etkinliklerle de ziyaretçilerini karşılamayı amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla bir araya gelen Ece Sarıoğlu, Buse Terim ve Liliana Aslanoba, kendi markaları ile Akasya'da çok özel bir pop-up mağaza deneyimi yaratıyor. 23 Mayıs'ta kapılarını açacak bu alan, özenle seçilmiş bebek ve çocuk ürünleriyle, stil ve tasarımın öne çıktığı alternatif bir alışveriş deneyimi sunacak.

"Ebeveynler için olduğu kadar çocuklar için de keyifli içeriklere sahip olacak bu buluşma noktası, sadece alışveriş değil, aynı zamanda fikirlerin paylaşıldığı, yaratıcılığın desteklendiği bir etkileşim alanı olması hedefleniyor.

"24 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Melez Tea'nin düzenleyeceği çiçek atölyesinde, çocuklara, çiçek tasarımı yapabilecekleri keyifli bir deneyim sunulacak. 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te ise Buse Terim ve eğitimci-yazar Dr. Özgür Bolat'ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşide, ebeveynlik ve çocuk gelişimi üzerine anlamlı bir sohbet dinleyicilerle buluşacak.

"Akasya'nın çok yönlü deneyim anlayışıyla hayata geçirilen ve 'Kadınlar birlikte güçlü' söylemini merkezine alan bu girişim, üretimin, hayal gücünün ve dayanışmanın buluşma noktası olmayı hedefliyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Akasya'da Kadın Girişimcilerle Pop-Up Mağaza - Son Dakika

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