Akyaka\'da Sakin Tatil

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu. Tatilcilerden Yelda Bozkuş, "Akyaka'da mavi ile yeşilin bir arada olmasını çok seviyorum. Denizimiz çok temiz" dedi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, bu yaz da kamp tatilini tercih eden yerli turistlerin akınına uğradı. 2011 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'daki kamp alanı, çadırda kalmak isteyen tatilcilerin tercih noktası oldu. Gökova Körfezi kıyısındaki kamp alanına gelen tatilciler, çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor. Günlüğü 450 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla konaklama imkanı sunulan alanda, 600 dönümlük arazide yaklaşık 300 çadır yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde denize girerek güne başlayan tatilciler, kahvaltılarını doğayla iç içe yapma fırsatı buluyor. Muğla Vakfı tarafından işletilen kamp alanında güvenlik için giriş-çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor.

'DUYARLI ÇEVRECİYİM'

İzmir'den eşi Yelda Bozkuş ile birlikte 10 yıldır aralıklarla Akyaka'ya kamp yapmaya geldiğini belirten Mahmut Bozkuş, "Geldiğimiz zaman 15-20 gün kamp yapıyorum. Deniz ve balık tutkunuyum. Aradığım her şeye çok rahat ulaşıyorum. Koylar ayaklarımızın altında. Buradaki doğayı hiçbir yerde bulamadım. Burada yapılan düzenleme herkesi rahatlatmış durumda. Her şeyinizi halledip tatilinize başlıyorsunuz. Duyarlı çevreciyim. Yapılması gerekenler olduğunu düşünüyorum. Ağaçlar çok yaşlı. Denetimli seyretmeler yapılmalı. Kampçılar için risk oluşturuyor" dedi.

'DENİZİMİZ ÇOK TEMİZ'

Yelda Bozkuş ise "Daha önce çadır kuruyorduk, 2 yıldır karavanımızla geliyoruz. Muğla Valiliği'nin kamp alanında gerçekleştirdiği düzenlemelerden mutluyum. Sınırımız ve alanımız belli. Karavanımızı koyduğumuz yerde bir çim alanı var. Elektrik, suyu ve giderimiz hemen yanımızda. Akyaka'da mavi ile yeşilin bir arada olmasını seviyorum. Denizimiz çok temiz. Burası aile kamp yeri. Güvenlik güzel sağlanıyor. Çocuklarımız rahat bir şekilde denize giriyor" diye konuştu.