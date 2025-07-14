Akyaka'da Sakin Tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Akyaka'da Sakin Tatil

Akyaka\'da Sakin Tatil
14.07.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka, 'Sakin Şehir' unvanıyla çadır kamplarıyla tatilcilerin gözdesi oldu, deniz temiz.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu. Tatilcilerden Yelda Bozkuş, "Akyaka'da mavi ile yeşilin bir arada olmasını çok seviyorum. Denizimiz çok temiz" dedi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, bu yaz da kamp tatilini tercih eden yerli turistlerin akınına uğradı. 2011 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'daki kamp alanı, çadırda kalmak isteyen tatilcilerin tercih noktası oldu. Gökova Körfezi kıyısındaki kamp alanına gelen tatilciler, çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor. Günlüğü 450 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla konaklama imkanı sunulan alanda, 600 dönümlük arazide yaklaşık 300 çadır yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde denize girerek güne başlayan tatilciler, kahvaltılarını doğayla iç içe yapma fırsatı buluyor. Muğla Vakfı tarafından işletilen kamp alanında güvenlik için giriş-çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor.

'DUYARLI ÇEVRECİYİM'

İzmir'den eşi Yelda Bozkuş ile birlikte 10 yıldır aralıklarla Akyaka'ya kamp yapmaya geldiğini belirten Mahmut Bozkuş, "Geldiğimiz zaman 15-20 gün kamp yapıyorum. Deniz ve balık tutkunuyum. Aradığım her şeye çok rahat ulaşıyorum. Koylar ayaklarımızın altında. Buradaki doğayı hiçbir yerde bulamadım. Burada yapılan düzenleme herkesi rahatlatmış durumda. Her şeyinizi halledip tatilinize başlıyorsunuz. Duyarlı çevreciyim. Yapılması gerekenler olduğunu düşünüyorum. Ağaçlar çok yaşlı. Denetimli seyretmeler yapılmalı. Kampçılar için risk oluşturuyor" dedi.

'DENİZİMİZ ÇOK TEMİZ'

Yelda Bozkuş ise "Daha önce çadır kuruyorduk, 2 yıldır karavanımızla geliyoruz. Muğla Valiliği'nin kamp alanında gerçekleştirdiği düzenlemelerden mutluyum. Sınırımız ve alanımız belli. Karavanımızı koyduğumuz yerde bir çim alanı var. Elektrik, suyu ve giderimiz hemen yanımızda. Akyaka'da mavi ile yeşilin bir arada olmasını seviyorum. Denizimiz çok temiz. Burası aile kamp yeri. Güvenlik güzel sağlanıyor. Çocuklarımız rahat bir şekilde denize giriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akyaka, Turizm, Yaşam, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akyaka'da Sakin Tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 10:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Akyaka'da Sakin Tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.