Aymod fuarında moda rüzgarı esiyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası AYMOD Ayakkabı ve Moda Fuarı, sektörden binlerce markayı ve profesyoneli bir araya getirdi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen fuar, 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla, 35'ten fazla ülkeden gelen ziyaretçileri ağırladı. Fuarda, kadın, erkek ve çocuk ayakkabılarından klasik, spor ve el yapımı modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor.

AYMOD, 36 yıldır aralıksız düzenlenen ve Türk ayakkabı sektörünün en köklü organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Fuar, sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası olarak kabul ediliyor.

'BİZ DE BU İŞTE VARIZ!'

Fuarda boy gösteren firmalardan biri de Lufian. Lufian Ayakkabı Satış Müdürü Erdem Çatalçam, haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 150'yi aşkın mağaza ile hizmet verdiklerini belirten Çatalçam, "Bir ayağımızı da 2024'ün ilk çeyreğinde Mısır'a attık ve yaklaşık 300 çalışanımız var. Piyasaya hızlı bir giriş yaptık ve müşterilerimizle birlikte satışlardan memnunuz" dedi.

Fuarın katılım sebeplerinden de bahseden Çatalçam, "Biz de bu işte varız. Bundan sonra piyasadayız, ona göre hareket edin gibi bir durumumuz söz konusu" ifadelerini kullanarak rakiplerine gözdağı verdi.

ATÖLYEDEN DÜNYAYA GİDEN YOL

Kendi markasını yaratan Levent Aksin ise fuarın faydasının yadsınamayacağını vurguladı. 1979'da bir atölyede başlayan yolculuğunun Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika gibi bölgelere ihracata kadar uzandığını anlatan Aksin, "Fuarın faydası olmuyor desek yanlış olur. Kendi pazarımızı kendimiz oluşturuyoruz tüm dünyada, ancak bu fuarın katma değerimize tabii ki faydası var" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

Suespadril markasının kurucusu Özlem İkiışık Barutçu, fuarda kadın emeği ve sürdürülebilir üretime dikkat çekti. Barutçu, "Markamızın adı Suespadril, kızımın adı. Çok eski bir ayakkabıcı ailesiyiz ve sonradan başka bir marka kurduk. Üretimimize tamamen el yapımı espadrillerle başladık. Ürünlerimizin hepsi sürdürülebilir malzemelerle üretiliyor ve kadın emeğini, kadın istihdamını ön plana çıkarıyoruz. Bu ekonomik şartlarda insanların yüzünü güldürecek bir koleksiyon yaratmayı hedefliyoruz" dedi.